Victimes de manifestation: « le colonel a une grande part de responsabilité » (OGDH)

Morts, plusieurs personnes blessées par balles réelles, les boutiques vandalisées et de nombreux biens matériels emportés, selon le bilan dressé par le FNDC lors de la manifestation tenue hier jeudi.

Une situation qui a d’ailleurs interpellé l’Organisation Guinéenne de Défense des Droits de l’homme et du citoyen, qui sollicite cependant l’ouverture d’une enquête à ce sujet.

« Nous déplorons toutes les violences et nous condamnons toutes les formes de violences pendant cette manifestation, du côté des manifestants également celui des forces de l’ordre », a-t-elle déploré.

Poursuivant son intervention, Alsény Sall, chargé de communication de l’OGDH, a interpellé le gouvernement afin qu’il diligente des enquêtes.

« Il faut diligenter les enquêtes sérieuses pour situer les responsabilités pour que les auteurs de toutes ces violences soient poursuivis et condamnés à la hauteur des faits. Nous sommes une organisation humanitaire, donc c’est d’abord surveiller ces situations des droits de l’homme ensuite interpeller les décideurs qui auraient pu changer la situation à travers un dialogue », a souligné Alseny Sall, chargé de communication de l’OGDH. Et de poursuivre en ces termes: « Nous ne sommes pas pour la justice partiale qui privilégie le respect des droits humains parce que le principal garant des principes des droits humains de tous les niveaux c’est l’Etat. Donc quand, il y a des situations de ce genre, c’est contre tous les contrevenants. Nous sommes dans une démocratie surtout dans une période de transition donc c’est une période censée être courte pour revenir à un angle normal. On ne peut pas, notamment dans une période transitoire et de l’autre côté priver les citoyens de leur droit constitutionnel qui est la manifestation garantie par les lois nationales et internationales. C’est une façon utilisée par les citoyens de dire qu’on n’est pas d’accord avec cette façon de gouverner qui est le principe contradictoire.Ceux qui ne perçoivent pas leur façon de gouverner ne sont pas forcément leurs ennemis. On a tous le souci de réussir la transition, donc il faut écouter tout le monde ».

Par ailleurs, il rappelle que le peuple avait applaudi avec beaucoup d’espoir l’avènement du CNRD.

« Le 5 septembre, on a applaudi avec beaucoup d’espoir mais aujourd’hui les Guinéens commencent à être inquiets dans la conduite de la transition. Et aujourd’hui, pour nous, le Colonel a une grande part de responsabilité pour rectifier le tir », martèle Alsény Sall au nom de l’OGDH.

Mayi Cissé