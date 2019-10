Victimes de manifs : le ministre Taran transmet les condoléances du chef de l’Etat et du gouvernement aux familles des victimes

Le ministre de l’Unité nationale Mamadou Taran Diallo, du Tourisme et de l’hôtellerie Thierno Ousmane Diallo, de l’Agriculture Mariame Camara et le secrétaire général des Affaires religieuses Aly Jamal Bangoura ont effectué lundi, 28 octobre un déplacement dans les familles des victimes lors des manifestations du FNDC au quartier Wanindara, dans la commune de Ratoma. Objectif, présenter les condoléances les plus attristées du gouvernement guinéen aux victimes.

Revenant sur le but de leur mission, le patron du département de l’unité nationale et de la citoyenneté, Mamadou Taran Diallo a indiqué que sur instruction du président de la République, des enquêtes seront ouvertes pour situer les responsabilités.

‘’Nous sommes venus pour porter un message de son Excellence monsieur le président de la République le professeur Alpha Condé et du Premier ministre chef du gouvernement. C’est de venir présenter les condoléances et dire que la Guinée est une famille, et que nous avons des douleurs partagées. C’est venir réconforter les familles et le président de la République a insisté pour que toutes les familles victimes soient visitées et que ses compassions soient partagées. Il faut dire que nous sommes devant une situation d’accident et, le premier ministre chef du gouvernement et le président de la République ont dit qu’on va dérouler des enquêtes et faire des autopsies des corps pour savoir ce qui s’est réellement passé’’, annonce-t-il.

Se réjouissant de cette visite, Ibrahima Diallo, membre de la famille du défunt Abdoulaye Sow, âgé de 27, a invité les autorités à s’investir davantage pour limiter les tueries lors des manifestations politiques.

‘’Nous sommes très contents et cela montre que nous sommes unis. Cela montre que les Guinéens doivent avoir un esprit d’unité. Et, leur venue ici nous soulage encore. Mais, ils doivent savoir que ce sont leurs enfants qui se trouvent sur le terrain. Et, ce sont eux qui peuvent arrêter tout ce qui se passe sur le terrain. Nous ne sommes que des citoyens et ils sont là pour nous défendre et non nous faire du mal. Alors, ils doivent interdire tout ça. Surtout, venir tirer sur des enfants moins de 30 ans ou 40 ans. Ils doivent voir ce qui se passe entre les Guinéens pour qu’on soit sur les rails. Mais, une fois que la vérité ne conduit pas, ce sont les citoyens qui récoltent les conséquences’’, a-t-il dit

Au cours de cette visite, les représentants du gouvernement ont offert un montant symbolique aux familles des victimes.

