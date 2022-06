Victoire à l’arrachée du Syli contre le Malawi: le stade GLC de Nongo a basculé dans la folie des scènes de débordement

L’équipe nationale de Guinée s’est imposée hier jeudi dans les ultimes minutes du temps réglementaire face au Malawi. Dans une rencontre où l’unique enjeu côté guinéen était de prendre les trois premiers points dans ces qualifications à la CAN 2023, le but libérateur du Capitaine Naby Kéita (90’) a poussé les supporters à envahir la pelouse, ce qui exposerait le pays à de nouvelles sanctions des instances de la CAF.

Le 24 mars 2021, c’est la date de la dernière victoire du Syli National au Stade Général Lansana Conté de Conakry. C’était contre le Mali en avant-dernière journée des qualifications à la CAN 2021 (1-0). Même si la période Covid est passée par là entre-temps, les supporters guinéens ont vécu cette absence telle une éternité qui prenait fin grâce au somptueux but libérateur du capitaine du Syli et joueur de Liverpool. Après s’être longtemps butés à la bonne organisation défensive des Flammes, les hommes de Kaba Diawara sortent finalement vainqueur d’une rencontre piège devant un public composé de supporters chauds et parfois même surexcités.



La Guinée qui rentrait d’une défaite au Caire lors de la première journée, avait à cœur de faire le job à domicile hier jeudi. Mais ceux qui espéraient, pour cette deuxième sortie, un match peut-être à la portée de l’équipe de Guinée ont vite déchanté après une première mi-temps où il n’y a eu aucun tir cadré pour le Syli, malgré quelques séquences.

A la reprise, c’est après avoir poussé pendant 90 minutes que la Guinée voit son salut du génie de Naby Kéita qui, après avoir sollicité le une-deux avec Guirassy, va se chercher une fenêtre de tir qui ne laisse aucune chance pour le portier malawite. Avec cette frappe surpuissante sous la barre, des dizaines de supporters emportés par l’excès de joie ont franchi les tribunes pour tenter de célébrer ce but qui venait de libérer les plus de seize mille spectateurs présents.

Une victoire célébrée dans l’excès, la provocation et les débordements

Cette ouverture du score en toute fin de partie n’était pas sans conséquence, car ni l’arbitre de la rencontre, ni les quelques dizaines de policiers et agents de maintien d’ordre présents n’ont pu éviter l’excès de joie, parfois gênant exprimé par les supporters. Les appels à l’ordre du speaker et même du sélectionneur Kaba Diawara (apparemment agacé par les scènes de folie, ndlr) ont difficilement fait effet. Ces derniers redoutaient sans aucun doute d’éventuelles sanctions de la CAF contre un stade déjà malmené par de nombreux avertissements des missions d’inspection. Cependant, l’arrivée de renforts sur la main courante a permis le retour des joueurs sur la pelouse pour jouer le temps additionnel.

Pire, quelques temps après le coup de sifflet finale de l’arbitre, l’on assistait de nouveau à un manque de civisme à travers des scènes de folie de certains jeunes supporters très agités qui s’en prenaient même à certains cameramans de télés. Et des dizaines de minutes après le coup de sifflet final, la présence de ces supporters se faisait encore remarquée sur la pelouse. Quand on sait que notre pays peine encore dans la réalisation d’infrastructures sportives de qualité, de tels agissements de supporters compliqueraient les choses pour l’homologation de l’unique stade en mesure d’accueillir ce genre de rencontres internationales.

Les autorités à tous les niveaux sont donc averties pour se mettre au travail, ceci dans le sens d’éviter de tomber dans les mailles des instances disciplinaires de la Confédération Africaine de Football. Oui, le football est bien l’occasion de célébrer nos joies et nos émotions fraternelles dans le fair-play purement sportif. Pourvu que ça ne tombe dans de sourdes oreilles d’ici au mois de septembre prochain, période prévue pour la réception de l’Ethiopie au compte de la troisième journée des éliminatoires.

En attendant, savourons cette victoire à l’arrachée qui permet au pays de récoler à la course aux deux premières places qualificatives du groupe D.

Nous y reviendrons

Bernard Leno