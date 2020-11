Victoire d’Alpha Condé à l’issue de la présidentielle du 18 octobre : Aminata Sylla exulte

Elle s’était pourtant faite discrète, jusque-là dans son combat pour la promotion des idéaux du Président Alpha Condé en choisissant d’être efficace dans l’ombre.

Aminata Sylla, car c’est bien d’elle qu’il s’agit, a décidé, à l’occasion de cette élection présidentielle, de rompre avec cette habitude, pour descendre dans l’arène du landernau politique Guinéen.

L’enjeu en valait un don de soi. Ce caractère de dépassement, la Directrice de la LONAGUI en avait besoin pour aller démentir une tradition de domination de l’opposition dans la préfecture de Kindia dont elle est originaire.

Aux dires des observateurs, il fallait une personne dynamique et disponible, qui, de par sa nature consensuelle, a le mérite de transcender les guerres de chapelle, qui hypothéquaient la victoire du RPG dans cette ville.

Il s’agissait donc, de trouver une personne idéale qui peut fédérer les efforts dans le cadre d’un travail en synergie.

Désignée comme coordinatrice de la campagne du RPG-AEC, dans la ville des agrumes, Aminata Sylla, assure-t-on dans les milieux du parti présidentiel, a bien été cette perle rare qui a su relever ce défi qui se présentait comme une véritable gageure.

Pendant plus d’un mois, elle y a élu domicile avec un agenda chargé de rencontres et de déplacements vers des associations et des groupes de pression, en vue d’obtenir l’électorat nécessaire pour la victoire de son candidat.

Ses actions de sensibilisions se sont avérées payantes avec une victoire historique sans coup férir du champion du RPG Arc-en-ciel dans le Kania.

A l’annonce des résultats définitifs par la cour constitutionnelle qui a confirmé cette avance du RPG sur l’UFDG à Kindia, Aminata Sylla a fait dans le triomphe modeste.

«C’est pour cette victoire que je me suis battue, parce que j’y crois. Je suis contente que les populations de Kindia soient convaincues comme moi, que c’est le Pr Alpha Condé qui est la solution à nos problèmes et que c’est lui qui peut accélérer le développement de la Guinée», s’est exprimée l’ancienne conseillère à la Présidence, dans un échange informel mais cordial.

A Kindia, on est tout aussi unanime de l’implication sans réserve d’Aminata Sylla dans les campagnes de sensibilisations des populations sur le bilan, disent-ils, élogieux, du Président Alpha Condé.

En témoigne la réaction de Oudou Sakho sur Djoma FM, un des membres actifs du RPG à Kindia. Selon lui, l’implication d’Aminata Sylla dans la campagne du parti au pouvoir dans cette zone, a été déterminante.

MosaiqueGuinée