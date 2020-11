Victoire d’Alpha Condé : ‘’c’est est le témoignage de la maturité politique du peuple’’ (Idriss Camara du RPG à Labé)

Au moment où l’UFDG et ses alliés continuent de contester la victoire du président Alpha condé, à Labé, le bureau fédéral du parti au pouvoir est aux anges. Rencontré, le secrétaire fédéral adjoint du RPG Arc-en-ciel a tiré à boulet rouge sur les détracteurs de leur champion, Pr Alpha Condé.

« C’est un sentiment de grande satisfaction pour moi et tant d’autres guinéens. Cette victoire est un témoignage éloquent de la maturité politique du peuple de Guinée. Le peuple de Guinée vient encore de prouver à suffisance que depuis le 28 octobre 1958, jusqu’ aujourd’hui, qu’il est responsable de sa gestion et sa souveraineté. La Guinée ayant sa souveraineté défend sa souveraineté à travers son laborieux peuple. La Guinée d’abord, c’est les Guinéens et avec les Guinéens. Tous ceux qui viennent en Guinée pour nous diviser ne se trouvera pas d’asile ici », explique-t-il.

Poursuivant, il dira que cette élection présidentielle est la meilleure qu’il a connu de son vivant. « Cette élection nous honore en Afrique parce que c’est l’une à ma connaissance la plus meilleure élection que j’ai assisté depuis que je me suis connu dans le système électoral. Cette fierté n’est ni pour la mouvance, ni pour l’opposition. C’est pour tous les Guinéens. La Cour constitutionnelle, c’est le dernier recours en matière d’élection dans notre pays. Et dès lors que cette Cour constitutionnelle décide une chose, on est obligé en tant que bon guinéen d’accepter… »

Tiadiane Diallo, correspondant régional à Labé

