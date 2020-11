Victoire d’Alpha Condé : ‘’c’est sans faille’’ (Lansana Komara du RPG)

La victoire du candidat du RPG Arc-en-ciel et alliés, Pr Alpha Condé à l’élection présidentielle du 18 octobre dernier, continue d’être saluée. Interrogé, le secrétaire administratif du parti présidentiel, Lansana Komara s’est de cette victoire, avant d’indiquer :

« Nous félicitons tout d’abord le Président de la République, Pr Alpha Condé pour sa brillante élection. Comme vous le savez, c’est une victoire sans faille. Je profite de l’occasion pour féliciter tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite de cette élection. Tous les cadres qui se sont mouillés à travers les chantiers tordus dans les villes et les sous-préfectures de l’intérieur pour qu’aujourd’hui soit. Donc, nous les félicitons tous et nous les encourageons. Cette victoire est la victoire du Pr Alpha Condé et du peuple de Guinée. Car, elle prouve que le président Alpha Condé est en phase avec son peuple. »

Poursuivant, il dira que la lutte pour le développement économique et social de la Guinée continue pour que « tous les Guinéens soient traités sur le même pied d’égalité comme le Pr Alpha Condé l’a toujours fait pour que le développement rendre dans toutes les localités guinéennes. »

S’adressant aux candidats vaincus, il les invité à cultiver la paix et la quiétude sociale. Car, dira-t-il, « nous sommes en démocratie et ainsi va la vie. Dans un processus, il y a toujours un gagnant et un perdant. Nous pouvons nous donner les mains pour développer notre cher pays sous la clairvoyance du Pr Alpha Condé. »

Youssouf Keita