Forécariah : Hadja Mariama SOGUIPAH conduit une mission de remerciement des populations

La ministre de l’agriculture Hadja Mariama Camara, connue sous le nom de Mariama SOGUIPA, a entamé dimanche, 17 Janvier 2021 une tournée à Forécariah. Ce périple va concerner les sous-préfectures de Faramoriah Benty, Sehouri et Moussayah, une manière pour elle, de transmettre les messages des reconnaissances et des remerciements du Président Alpha Condé, suite à la victoire du RPG Arc-en-ciel lors des dernières élections.

À ses côtés, il y avait les cadres de son département, composés majoritairement de femmes, des honorables Sékou Bernard Camara, Momo Camara, Manga Fodé Touré, suivi de Mamadouba Sankhon, chef de cabinet du Ministère de l’Agriculture, de Ibrahima Capi Camara, directeur général de l’OGP et président de la coordination de la Basse Côte, le préfet de Forécariah Elhadj Alhssane Camara.

Après plusieurs centaines de kilomètres parcourus, la ministre de l’agriculture a décliné le but de cette journée : « c’est très simple, il y a quelques mois, nous étions dans la course pour le référendum, pour le changement de la constitution, la course pour la présidentielle, tout a abouti. Mais le président a eu un souci et ça a bien marché avec les populations heureusement. C’est pourquoi il a demandé à tout le gouvernement, à toutes les personnes ressources pour les unifier, pour les remercier et pour leur dire que la lutte continue et c’est la lutte pour le développement du pays, il faut que ça avance pour que le pays avance, et sur le plan social et sur le plan économique pourquoi pas sur le plan politique ».

« Aujourd’hui, je suis à Forécariah. Certainement, je serai demain à Conakry, parce que j’ai dirigé les élections à Matam, par exemple il peut m’envoyer partout ailleurs. Mais il y a d’autres guinéens, il y a d’autres bon cadres, qui sont aussi sur le terrain pour la même cause », dit-elle.

Le chef de cabinet du Ministère de l’Agriculture Mamadouba Sankhon de renchérir en ces termes : « Cette délégation qui est conduite par la ministre de l’agriculture pour sillonner toutes les sous-préfectures de Forécariah, si ce n’était que la volonté du président et de son Premier ministre, nous devrions sillonner tous les districts, tous les villages, puisque ce sont eux qui ont voté pour le président de la République ».

Toutes les sous-préfectures que la délégation a traversées, les autorités à tous les niveaux ont exprimé leur joie. C’est le cas de Ibrahima Touré, sous-préfet de Benty : « c’est une fierté pour nous quand une délégation se déplace de Conakry jusqu’ici pour nous remercier du travail fait. Nous sommes très fiers, parce qu’on a un bâtiment flambant neuf qui abrite la Mairie et un centre culturel », s’est-il réjoui.

Mamadou Yaya Barry