Victoire d’Alpha Condé : Lucien Guillao, l’autre artisan du “coup fatal”

La présidentielle du 18 octobre dernier a permis au président Alpha Condé de briguer le premier mandat de la quatrième République en Guinée.

Selon les résultats de la CENI, confirmés le 7 novembre par la cour constitutionnelle, le candidat du RPG Arc-en-ciel et alliés est élu dès le premier tour avec 59,50% des voix. Parmi les artisans de ce “coup K.O”, figure Lucien Guillao qui a accepté de répondre à nos questions.

A l’entame de sa communication, ce membre influent du RPG arc-en-ciel s’est tout d’abord réjoui de la victoire de son “champion”.

« On ne peut être que satisfait de l’élection et non de la réélection du président de la République, le professeur Alpha Condé. »

Poursuivant, il dira que « cette victoire n’est pas due au hasard. On a fait une campagne basée sur le bilan, les acquis et les perspectives. Le bilan du professeur Alpha Condé est très bon et ça nous a aidé dans l’argumentation, dans l’approche de l’électorat », vante-t-il.

Tout au long de la campagne électorale, les combattants du navire jaune ont opté pour le slogan “coup fatal” en lieu et place du “coup K.O” utilisé lors de la présidentielle de 2015. Pour le faire, le parti au pouvoir ne pouvait pas uniquement compter sur son électorat.

« Notre électorat seul ne pourrait pas nous permettre de l’avoir. Nous avons dû aller chercher l’électorat ailleurs », précise Lucien Guillao qui dit avoir mouillé le maillot pour convaincre certains électeurs dans les fiefs de l’opposition notamment, à Ratoma, Kindia, Coyah ou encore à Macenta.

Pour conclure, M. Guillao assure qu’au cours de ce mandat de 6 ans, le président Alpha Condé œuvrera pour que tous les Guinéens puissent bénéficier des fruits de la croissance.

Ousmane Telico Sow