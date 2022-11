Victoires de la musique guinéenne: la 4ème édition se tiendra le 17 décembre 2022

L’annonce de la tenue des victoires de la musique guinéenne a été faite ce jeudi 3 novembre, par Aboubacar Mamadou Camara, premier responsable de la structure Élite Com, au cours d’une conférence de presse qu’il a animée dans un réceptif hôtelier de la place.

Contrairement aux 16 trophées de l’année dernière, cette année, les catégories de nomination sont devenues grandes, il y aura donc 25 trophées dont 5 trophées de l’excellence, plus un trophée international qui sera décerné au meilleur artiste de l’Afrique de l’ouest.

Prenant la parole, Aboubacar Camara, premier responsable de l’agence culturelle Élite Com et organisateur de l’évènement, a décliné l’agenda de cette 4ème édition.

« Comme vous le savez, depuis 4 ans, les victoires de la musique guinéenne c’est la plus grande cérémonie de distinction des stars de la musique guinéenne. Donc depuis 4 ans, on se déploie sur le terrain. Aujourd’hui, grâce à nos efforts, grâce à tout ce qu’a fait Élite Com, les victoires de la musique guinéenne sont inscrites fièrement dans l’agenda culturel guinéen (..). C’est tout un tas de choses à régler, c’est tout un tas de choses à mettre en place. Donc heureusement aujourd’hui ça va. Nous sommes encore là pour magnifier le travail des artistes guinéens. Pour soutenir la création artistique de la filière musique dans notre pays mais aussi pour renforcer les capacités des acteurs culturels guinéens dans le développement artistique, mais également dans le développement de la carrière artistique des artistes de notre pays », a rappelé Aboubacar Camara avant de se pencher sur l’agenda : « Donc le projet cette année, c’est comme l’année dernière. On vous annonce donc la tenue de la semaine de la musique guinéenne du 12 au 16 décembre. Une semaine de la musique guinéenne qui va s’étaler sur ces axes là. Il s’agit de faire quoi exactement : comme on l’a fait dans les précédentes éditions, c’est de mettre en place des ateliers de formation, des Master class pour outiller et renforcer les capacités des acteurs culturels sur cette semaine là », a souligné Aboubacar Camara.

Selon lui, la liste des nominés sera dévoilée par voie de presse à partir du 11 novembre. Il indique qu’à partir du 15 novembre, le vote digital sera lancé pour 4 semaines sur le site internet dédié à l’évènement pour que le public puisse voter pour leurs artistes préférés. Le vote sera instantané.

La cérémonie de clôture de la quatrième édition va se tenir le 17 décembre dans un réceptif hôtelier de Conakry.

Christine Finda Kamano

