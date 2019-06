CAN 2019. Antonio Souaré remonte le moral du Syli : ‘’déplacer un avion, mettre 500 personnes dedans…’’

Le président de la Fédération guinéenne de Football Mamadou Antonio Souaré a invité dimanche à Alexandrie (Egypte) les joueurs du Syli national après leur nul face à Madagascar (2-2) à défendre le drapeau. Pour lui, le staff de de Ibrahima Traoré doit aller en finale de la CAN 2019 ‘’parce que moi j’ai confiance en votre talent’’.

« (…) Déplacer un avion, mettre 500 personnes dedans, plus 4000 résidents qui sont là, on est les plus nombreux aujourd’hui, aucune délégation n’a pu le faire. Vous imaginez ce que ça représente, l’espoir que ça représente. (…) Je vous demande de défendre votre drapeau. L’équipe c’est une armée mais une armée qui se joue derrière une arme qu’est le ballon. (…) Je vous demande humblement, humainement, patriotiquement que vous devez aller en finale de cette coupe, vous méritez. Prendre la coupe c’est autre chose, mais vous devez aller en finale parce que moi j’ai confiance en votre talent. Si vous jouez votre talent, vous gagnerez, il n’y a pas cette équipe qui peut vous effrayer dans cette coupe-là. Ne respectez aucune équipe, mais faites votre jeu. C’est ça le footballeur, c’est ça qui va vous faire gagner. Pensez chaque fois quand vous touchez au ballon au pays », dit le richissime patron du football guinéen.

Noumoukè S.