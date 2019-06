Vidéo. Tempête sur un tapis de prière à Kankan : un imam appelle à chasser Nanfo et à lui retirer sa femme

VIDÉO- Plus les jours passent, plus les choses se compliquent à Kankan, 2è ville de Guinée, entre partisans de la prière musulmane en maninka (fabrakan) et salafistes. Récemment, l’imam -salafiste- de la plus vieille et plus grande mosquée sunnite de Sogbè, dans le Nabaya s’est longuement et publiquement prononcé sur la décision du très célèbre chroniqueur Karamo Nanfo Ismaël Diaby de prier en maninka.

Pour cet imam très en verve, ce que Nanfo a fait est contraire aux prescriptions de l’islam et mérite la sévère des sanctions. Il appelle à chasser de Kankan le professeur N’ko et aussi à lui retirer sa femme. Pis, il demande à le bannir de toutes les rencontres dans la ville marchande et religieuse de la Haute Guinée. Le sermon est violent, les mots sont très durs. Mediaguinee -votre quotidien préféré- a réussi à se procurer la vidéo de 46’52…

