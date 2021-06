Vie scolaire : à Coyah, les programmes sont exécutés à 80 % (DPE)

À l’approche des examens de fin d’année 2020-2021, la Directrice préfectorale de l’Education de Coyah, Mme Diop née Fatoumata Kemoko Traoré est depuis plusieurs jours à pied d’œuvre pour s’enquérir de l’achèvement des différents programmes, mais aussi toucher du doigt les réalités du système éducatif de sa zone.

Dans cet entretien avec notre reporter, Madame la DPE a souligné ceci : « au jour d’aujourd’hui, nous sommes entre 79 à 80% de l’exécution des programmes et presque tous les jours nous sommes dans les écoles pour vérifier cette fréquentation et cette programmation. » À propos de l’organisation des examens, elle a précisé : « tous les candidats ont fait leurs photos et nous sommes au dernier virage : correction du nom de l’élève et des petites erreurs, car le ministre insiste là-dessus. Qu’après les examens, il n’y aura plus de correction sur la filiation et tout ce qui s’ensuit. Donc, il est temps pour nous de faire toutes les corrections, pour ne pas avoir des problèmes après les examens. »

Aux parents d’élèves (APEAE), elle a lancé cet appel : « ce que je demande à l’APEAE, aux parents d’élèves, c’est de nous aider à sécuriser, parce que cette année, les examens vont se passer en pleine saison pluvieuse. Il s’agira de nous accompagner, comme ils l’ont toujours fait. Je lance un appel aux candidats, pour dire que, seul leur travail pourra leur donner les examens et aux parents d’élèves d’arrêter d’accepter la corruption. Aux enfants d’être sereins, de ne compter que sur leurs propres efforts. Seul leur travail compte. »

Plus loin, elle a demandé à l’Etat de les appuyer sur le plan matériel, pour l’organisation de ces examens. Elle dit compter entièrement sur tout le monde.

Parlant des surveillants, Mme Diop a dit : « ce n’est pas pour venir prendre l’enfant en train de frauder, c’est pour éviter la fraude. Le bon surveillant, c’est celui qui évite la fraude. Même les surveillants n’ont pas le droit d’envoyer leurs téléphones aux centres d’examen, seuls le président et le vice-président. On ne choisira que celui qui est à la hauteur et non par affinités. Tout surveillant qui n’empêche pas la fraude partira avec l’élève fraudeur. Et ce surveillant sera poursuivi en justice, parce que le règlement le veut ainsi. Je souhaite bonne chance aux candidats, qu’ils sachent qu’on fera l’examen sous la pluie, donc de prendre toutes les dispositions par rapport à ça. »

À préciser que cette année, au niveau de la préfecture de Coyah, il y aura 15042 candidats retenus pour l’examen d’entrée en 7ème année, en enseignement général et franco-arabe avec 50 centres. Au niveau du BEPC, ils seront 9850 candidats, avec 31 centres. Au baccalauréat unique, ce sont 4455 candidats qui vont composer dans 29 centres.

Kalidou Diallo