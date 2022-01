Vie scolaire : fin de la phase préliminaire du concours « Miss Mathématiques » de Coyah

Sous l’impulsion de la directrice préfectorale de l’Education de Coyah, Mme Diop née Fatoumata Kémoko Traoré, le Lycée de Maneah a abrité ce Jeudi 27 janvier, les phases préliminaires du concours de détection de la Miss Mathématiques de la préfecture de Coyah.

Cette activité s’est déroulée en présence des autorités du ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, des autorités préfectorales et communales de Coyah, de l’inspection générale de l’Education de Kindia, de la coordination des APEAE, des cadres de la DPE de Coyah et du collectif des enseignants et élèves des écoles publiques et privées.

Dans son intervention, Mme la directrice préfectorale de l’Education de Coyah, Fatoumata Kémoko Traoré, a précisé: « Ce rendez-vous de l’excellence me donne l’agréable occasion d’une part d’encourager la pratique des mathématiques dans notre pays et d’autre part d’exprimer toutes mes satisfactions à nos jeunes filles candidates. » Plus loin, elle a souligné ceci :

« Je voudrais tout d’abord remercier le gouvernement du PM pour l’acceptation de ce grand projet, qui, j’en suis sûre, impactera sur l’adhésion des filles vers les sciences, mais aussi et surtout mes sincères remerciements à l’endroit du président de la transition, Colonel Mamadi DOUMBOUYA, pour son accompagnement pour la tenue de la semaine nationale du mérite scolaire. »

Parlant du projet en question, M. Gadiri Bah, chef section audit interne du MEPU-A et premier rapporteur du comité national de la semaine nationale du mérite scolaire, a expliqué : « Aujourd’hui, le ministre Guillaume Hawing est en train de materialiser les idéaux du CNRD, qu’est la promotion de l’excellence. Ce projet aura un impact non seulement au niveau des élèves, mais aussi au niveau des encadreurs et ça va beaucoup impacter le système éducatif guinéen. Le choix porté sur la jeune fille c’est parce que tout simplement les jeunes filles n’ont pas le courage de s’orienter vers les sciences mathématiques. Elles pensent que c’est une option réservée aux garçons. C’est pourquoi nous voulons inverser la tendance pour envoyer les filles à monnayer leurs talents. »

Au nom du président de la transition, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, le préfet Colonel Alpha Oumar CISSÉ, a réaffirmé l’engagement des autorités à accompagner l’éducation dans ses initiatives. Et par la même occasion, il a promis de faire face aux élèves qui viennent à l’école et sans rentrer en classe aux heures de cours. « Je demande à tous les parents d’élèves et élèves qu’à partir de la semaine prochaine, nous passerons devant les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves qui quittent la maison, portent la tenue mais qui ne rentrent pas en classe et viennent rôder autour de l’école. Si vous ne voulez pas venir à l’école, restez à la maison. À partir de la semaine prochaine, ça va cesser », dira t-il.

À l’issue de ce test d’évaluation, la préfecture de Coyah sera représentée au concours national de la Miss Mathématiques, par les candidates Mariama Wann du groupe scolaire Oumar Kakoro pour le niveau Collège et Rahynatou Bah de Maf Cissè au compte du lycée.

Kalidou Diallo