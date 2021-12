Villa Belle-Vue. La jeunesse révolutionnaire dit « merci » à Doumbouya : « Alpha Condé n’a pas eu la volonté de le faire » (Oyé Béavogui)

Pour manifester sa gratitude à l’endroit du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour avoir restitué aux héritiers de feu le président Ahmed Sékou Touré, père de l’indépendance guinéenne, la jeunesse révolutionnaire de Guinée a tenu un rassemblement ce samedi 11 décembre 2021 au rond-point de la Belle-Vue.

Selon Alpha Bayo, membre du mouvement sékoutouréisme, les mouvements révolutionnaires ne pouvant rester indifférents à cette nouvelle de restitution, ont choisi de manifester ainsi leur joie.

« C’est suite à la bonne nouvelle qui est tombée hier, cette nouvelle concernant la restitution des cases de Bellevue à la famille de feu le président Ahmed Sékou Touré. À cause de ça, nous avons dit qu’on ne peut pas laisser cet évènement inaperçu. Alors c’est pourquoi nous avons appelé toute la jeunesse révolutionnaire de se retrouver au rond-point aujourd’hui pour manifester notre joie et notre reconnaissance envers les nouvelles autorités qui ont pris une décision historique concernant la restitution des cases de Bellevue à la famille du président Ahmed Sékou Touré. Comme le Camarade Oyé l’a dit, ce n’est pas le seul bien de la famille AST, il y en a tant d’autres et donc c’est des démarches. C’est pourquoi nous saluons les actions du CNRD concernant cette restitution. Donc s’il y a d’autres biens de la famille de feu président Ahmed Sékou Touré, qu’on les restitue », a-t-il souhaité.

Venu lui aussi manifester sa joie suite à cet acte qu’il considère comme historique, Oyé Béavogui secrétaire général par intérim du PDG-RDA a exprimé sa gratitude au président de la transition.



« Figurez-vous que cela fait 37 ans que cette injustice à l’égard de la famille du président Ahmed Sékou Touré est en train d’être réparée. Pour eux, c’est une question de concordance entre le dire et le faire qui caractérise en réalité le sérieux d’un homme d’État. Le président certes on ne l’a pas dit officiellement mais il s’était engagé auprès de la première dame Hadja Andrée Touré à restituer les biens de la famille y compris encore prendre d’autres dispositions à l’égard de la famille afin de pouvoir les reconnaître par rapport aux devoirs, aux sacrifices que le Président Ahmed Sékou Touré a consentis pour cette nation. Donc toute la gratitude lui est adressée au nom de la jeunesse, au nom du PDG-RDA, nous lui restons reconnaissants de cet acte qu’il vient de prendre. Nous estimons que ça va être un nouveau pas pour le renforcement de l’unité nationale et du tissu social pour que le peuple de Guinée puisse aller ensemble vers le chemin qu’il faut et que ce même peuple puisse prendre son histoire en charge par rapport à tout ce qui s’est passé. Donc aujourd’hui en réalité c’est un sentiment de satisfaction et de joie », a-t-il déclaré.

À la question de savoir si le PDG-RDA réclamera un dédommagement pour avoir été privé de ses biens durant toutes ces années, le secrétaire général par intérim du PDG-RDA qui a répondu non, a tout de même souhaité que le processus soit continuel afin de restituer à la famille Touré tous ses biens qui ont été confisqués.

« La question du dédommagement, ça ne se pose pas parce que le président Ahmed Sékou Touré a clairement dit qu’en l’être et l’avoir, il choisit l’être. Alors la question du dédommagement ne va pas se poser, parce que si ça se posait, il y aurait eu un scandale avant cette restitution. Nous avons eu confiance et nous avons eu confiance au peuple de Guinée et je crois que la question de restitution n’était qu’une question de simple volonté politique. Le général Conté c’est vrai avant son décès avait entamé le processus, le professeur Alpha Condé malheureusement n’a pas eu la volonté de le faire. Et Dieu merci, le Colonel vient réparer et c’est un processus parce que ce n’est pas que les cases de Bellevue, il y a beaucoup de biens de la famille qui sont confisqués. Nous espérons qu’ils vont continuer le processus afin de rétablir cette famille dans sa grandeur », a-t-il estimé.



Notons que plusieurs autres biens de la famille Touré restent encore à restituer, parmi lesquels le bâtiment abritant le ministère de la Jeunesse.

Maciré Camara