Ville de Mamou : cette route en piteux état qui fait honte

L’état des routes dans la commune urbaine de Mamou est un peu critique. Certaines voiries situées au centre-ville ont besoin de réfection. C’est le cas des carrefours impôts et Avaria. Dans ces carrefours situés sur la nationale Mamou-Conakry, c’est un calvaire que vivent des citoyens. Certains que nous avons interrogés affirment même que de nombreux accidents se font dans ces endroits.

La ville de Mamou est en manque criard de routes en bon état. Le carrefour Impôts et celui du marché Avaria sur la nationale Mamou – Conakry, sont dans un piteux état.

« C’est vraiment dégradé, surtout à Avaria ici. Avant-hier, il y a eu un accident ici. La route est très petite et elle est mauvaise. En voulant devier certains trous, d’autres font des collisions ici », témoigne Mamadou Bhoye Barry.

Cette situation honteuse qui n’honore pas la ville de Mamou est également déplorée par Amadou Barry.

« Malheureusement, les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Tout est ramené au niveau des citoyens. Les chefs, on ne sait pas leur travail maintenant. Aujourd’hui vraiment les choses sont difficiles. Pratiquement ça ne va pas sur cette route », souligne-t-il.

Dans le même sens, Kabinet Condé, lui, rassure que la plupart des accidents enregistrés dans cette partie importante de la ville de Mamou sont dûs à ce mauvais état de la voirie.

« L’une des causes des accidents sur cette partie de Mamou, c’est la route. Parce que cette route ressemble à une fosse. Voiloir devier les parties dégradées,cela cause des collisions ici. Mais ce qui est déplorable, c’est le fait que cet endroit soit en pleine ville et que devant nos responsables, rien ne soit fait »,fustige Kabinet Condé.

Pour finir, ce jeune invite les autorités à travailler cette route. « Nous demandons aux autorités de faire le bitumage. Surtout que Mamou étant la ville-carrefour, ça va donner une image à la Guinée. Parce que partout où tu veux aller en Guinée, il faut passer par là », invite Mamadou Bhoye Barry.

Avec cette saison pluvieuse, les voiries de la ville-carrefour donnent une autre image. Il serait mieux que les autorités se lèvent pour changer cette donne qui perturbe la circulation des citoyens.

Jacques Kamano