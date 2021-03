Vindictes populaires à N’zérékoré : le procureur annonce des mesures contre les présumés auteurs

En un mois, trois (3) personnes ont été lynchées par des groupes de personnes dans les quartiers Gonia, Mohomou et Horoya. Difficile pour le moment de dire que ces victimes sont des voleurs. Car, les liens de culpabilité n’ont pas été établis par la justice.

Face à ces réactions illégales des citoyens, le procureur de la république près le tribunal de N’zérékoré, Sidiki kanté a précisé que le commissaire central a déjà été saisi à cet effet, par la justice pour mener des enquêtes contre ces présumés auteurs de ces lynchages.

« C’est d’abord une problématique, cette affaire de lynchage. L’interrogation que nous avons, c’est que ces cas interviennent pendant la nuit et ont parle toujours de présumés auteurs de voleurs. On n’a jamais entendu des propriétaires de ces motos qui sont victimes. Le commissaire central a été instruit de mener très rapidement des enquêtes pour démanteler les présumés auteurs de ces lynchages dans la commune. On a entendu personnes venir déclarer que c’est lui qui a été victime de cas de vols de ces objets. Les personnes qui ont fait ces crimes seront arrêtées, jugées et condamnées », menace le magistrat dans un ton ferme.

Poursuivant, il dira que « les choses se passent la nuit. C’est un phénomène inquiétant parce que ça peut être des règlements de compte aussi. Les parents de l’une des victimes avait contrarié la version selon laquelle son parent était un présumé voleur », dit-il.

Par ailleurs, il a invité la population à avoir confiance en la justice et de cesser de se rendre justice. Ce qui est une violation de la loi, selon le magistrat.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

