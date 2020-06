Viol à Simbaya : un ressortissant étranger viole deux fillettes de 11 et 13 ans 

La Brigade Spéciale de Protection des Personnes Vulnérables (BSPPV) a présenté ce lundi 8 juin 2020 à la presse, un présumé violeur de mineurs. Il s’agit du nommé Michel Sunday, commerçant de nationalité nigériane, accusé d’avoir violé deux filles de 11 et 13 ans dans sa maison à Simbaya. Selon les explications, il les aurait bernées en leur faisant croire qu’il leur achèterait un téléphone portable.

D’après le Commandant de brigade Bernard Tinguiano, c’est suite à une plainte du père des victimes qu’une enquête a été ouverte autour du dossier.

« On a reçu un officier supérieur de la gendarmerie qui est venu porter plainte contre un nigérian pour viol de ses deux fillettes. On a ouvert les enquêtes autour de ce dossier et le Nigérian a été interpellé. Entendu, il déclare qu’il était dans un bar en train de consommer de l’alcool lorsqu’il a aperçu la fillette que le gérant appelait ‘’ma femme’’. Lui (le Nigérian ndlr) s’est tout de suite intéressé à la fillette pour dire, elle peut être aussi ma femme. Et quand la fille partait à la maison, il l’a suivie et lui a demandé de prendre son numéro. La fillette lui dit, même si je prends ton numéro je n’ai aucune possibilité de t’appeler puisque je n’ai pas de téléphone, le Nigérian dit non, moi je vais t’acheter un téléphone. Rentrée chez elle, la curiosité d’avoir le téléphone promis par le Nigérian a poussé la fillette à prendre le téléphone de sa maman et d’appeler le Nigérian mais cette fois-ci c’était de savoir où elle peut le trouver. Le Nigérian lui a indiqué chez lui et quant à elle, en allant chez le Nigérian, elle est partie à son tour avec sa grande sœur âgée de 13 ans. Arrivées chez le Nigérian, après réception, il (Nigérian ndlr) les a introduites (les deux fillettes ndlr) dans sa maison. La première question posée par la fille était de savoir où est le téléphone pour lequel je suis venue ? Etant dans la chambre, il a éteint la lumière et a déshabillé les deux fillettes. La plus petite de 11 ans, quand il a vu que celle-ci est vraiment petite, il a tenté les attouchements avec cette dernière et dire toi, ton sexe est petit je ne peux pas pénétrer. C’est ainsi qu’il s’est tourné vers la plus grande qui a 13 ans avec qui il a tenté une pénétration sexuelle qui n’a malheureusement pas marché. Mais comme les filles étaient trois, la troisième qui attendait au salon est sortie en courant pour aller alerter les parents », explique-t-il.

Interrogé sur les faits, Michel Sunday reconnaît avoir attouché les deux filles.

« Quand elles sont venues chez moi, elles ont dit qu’elles veulent manger le pain avec dindon. J’ai dit que je ne peux pas aller acheter ça, je vais voir, donner l’argent vous allez aller acheter. Elles ont laissé leur petite sœur dans le salon et m’ont suivi dans la chambre et elles voulaient que je couche avec elles, mais je n’ai pas accepté jusqu’à l’autre est venue m’embrasser. C’est là que je les ai touchées avec ma main. Je leur ai dit vous êtes petites, vous êtes mes petites sœurs, rentrez chez vous. C’est comme ça que je les ai accompagnées chez elles. C’était le lundi. Vendredi très tôt le matin leur père est venu avec d’autres personnes m’accusant d’avoir violé ses filles. Elles ont raconté autre chose. Elles ont raconté que j’ai fait ce que je n’ai pas fait. Elles voulaient que je les touche avec mon sexe mais je ne les ai pas touchées. Je les ai touchées avec mon doigt seulement, je leur ai dit de rentrer chez elles », argumente-t-il.

Aussi faudrait-il rappeler que les rapports médico-légaux confirment qu’il y a eu effectivement des attouchements, pour la première fillette qui remonte à dix (10) jours et pour l’autre à quinze (15) jours. A préciser que le Nigérian aurait présenté devant le procureur de la République près le tribunal de première instance ce lundi 8 juin ou des décisions seront prises à son encontre.

Maciré Camara