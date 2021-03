Viol collectif à Womey/N’zérékoré : le procureur rassure que les interpellations sont en cours

C’est d’une affaire qui défraie la chronique dans la région forestière. Pour rappel, c’est à Oulouon dans la sous-préfecture de Womey, préfecture de N’zérékoré que 3 hommes âgés environs de 20 ans ont abusé d’une fillette de 12 ans en pleine brousse alors qu’elle était allée chercher du fagot de bois le 7 janvier 2021.

Saisi du dossier par Hélène Zogbélémou, présidente de L’ONG Humanitaire de la femme et de l’enfant, le procureur du tribunal de première instance de N’zérékoré, Sidiki Kanté indique avoir donné des instructions au commissaire de ladite localité pour l’arrestation des présumés violeurs.

« Nous avons déjà informé sur cette affaire et nous avons déjà donné l’instruction au commissaire de procéder à la recherche de ses éléments et à tous les niveaux et de dresser le procès verbal et de nous communiquer immédiatement. D’abord, ils sont déjà interpellés, ils seront déférés, jugés et vous allez suivre également jusqu’à la fin de la procédure. Le viol, avant c’est un cas criminel. Pour la circonstance, le juge d’instruction sera saisi a dit la loi. Après le dossier sera programmé comme les autres cas criminels d’ailleurs. Nous sommes peu informés parce qu’il y a un mythe autour de tout ça dans les villages. Il y a même souvent même des règles de gouvernance dans ses villages des élus locaux, la notabilité et autres lorsque les crimes se passent, ils s’érigent en tout. Et ce dossier sera tranché quelque soit l’issue », dira le magistrat.

Dans ces derniers temps, les cas de viols prennent une proportion grandissante dans la préfecture de N’zérékoré. Récemment, c’est une fille écolière qui est tombée enceinte suite à un viol de la part d’un jeune âgée d’une trentaine d’années, dans le quartier Tilepoulou, commune urbaine.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224 621941777