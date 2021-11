Viol et meurtre d’une fillette à Labé : une dizaine de jeunes arrêtés dont deux principaux suspects (substitut du procureur)

Le substitut du procureur près le TPI de Labé, a tenu un point de presse dans la matinée du lundi 29 novembre 2021 au tribunal de première instance de Labé. L’objectif est d’éclairer la lanterne des citoyens sur le viol suivi de meurtre de la petite Oumou Koultoumi Diallo, survenu dans la nuit du vendredi dernier à Dianyabhé , quartier Madina dans la commune urbaine qui a conduit à l’arrestation de deux principaux suspects mais aussi de l’arrestation d’une dizaine de jeunes avec du chanvre indien dans la même localité.

« Les premiers éléments de l’enquête consignée dans le procès verbal, Mamadou Saliou Bah » principal accusé reconnaît les faits contrairement à son co-inculpé, Alpha Oumar Diallo, qui nie toute participation au crime. A l’état actuel, il y a deux personnes qui sont inculpées et qui sont présentement à la maison centrale. Ce sont des enfants âgés de 15 ans et 16 ans. Dans les mêmes circonstances, les jeunes du quartier Madina ont organisé dans la nuit du samedi 27 novembre 2021, une patrouille au cours de laquelle une dizaine de jeunes ont été interpellés dans les lieux de vente et de consommation de chanvre indien. A ce jour , une équipe mixte composée de la police judiciaire, de la gendarmerie et de la police est entrain d’interroger les suspects qui seront déférés dans les jours qui suivent. C’est le moment pour nous de féliciter et encourager les jeunes de Madina pour la dénonciation de ces consommateurs, dans le but de mettre fin à la criminalité dans notre cité. Les 10 sont entrain d’être interrogés, on verra bien quels sont ceux qui sont réellement impliqués ou pas. Certains jeunes ont été interpellés avec des boules de chanvre indien mais une quantité importante comme dans le passé. Ce qui reste clair, c’est que ce sont quand même des gens qui se livrent à la consommation du chanvre indien », a expliqué Patrice Koman Koïvogui.

Selon le substitut du procureur près le tribunal de première instance de Labé, les deux mineurs en cours une trentaine d’années de détention.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

