Matam : un jeune de 30 ans accusé d’avoir abusé de trois filles d’une même famille

La direction des investigations judiciaires de la gendarmerie PM 3 de Matam a présenté, mercredi, 3 juillet 2019, un présumé auteur de viol sur 3 mineurs d’une même famille. L’âge des victimes varie entre 13 et 5 ans.

Kaba Condé, la trentaine, qui est accusé de ce crime, est un tapissier et vivait dans la même concession que ses trois victimes présumées. Les faits ont été commis il y a plusieurs quelques semaines mais c’est seulement à la fin du mois de juin que les parents des filles ont été informés de l’acte.

« Dans la matinée du 27 juin, on a été saisis d’un cas de viol, je dis un cas parce qu’il y a un seul auteur mais avec trois victimes et les trois victimes sont d’une même famille. C’est le père lui-même qui venu avec une plainte manuscrite qui a été rédigée contre monsieur Kaba Condé et selon les dires du papa, la première fille est âgée de 13 ans, la seconde de 12 ans et la troisième de 5 ans, elles ont toutes été victimes de viol de la part de ce monsieur. Donc tout de suite, une équipe d’enquêteurs a été constituée par l’adjudant-chef Bernard, qui est le chef de la division protection des enfants et du genre et est parvenue avec l’aide des parents à interpeller le monsieur », a dit l’adjudant-chef Jean Sabou Oularé, coordonnateur de la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie.

Interrogé sur les accusations qui pèsent sur lui, Kaba Condé, le présumé auteur de ce crime a nié les faits et dit être accusé à tort.

« J’ai été arrêté pour un cas de viol sur des enfants, mais on m’a accusé à tort. Ce qui s’est passé, un jour j’étais parti saluer mon tuteur, c’est là qu’ils m’ont dit que j’ai violé les enfants, j’ai dit non, je n’ai pas touché aux enfants, si je les touchais, c’est elles-mêmes qui allaient vous le dire, ils ont appelé un de leurs amis qui est militaire, lui, il est venu me demander si c’est vrai que j’ai violé les filles, j’ai juré que ce n’est pas vrai. J’ai fait plus de dix ans ici, vous m’avez logé, vous m’avez nourri, je ne peux pas vous faire de telles choses. Il a dit que si je ne dis pas la vérité, de prendre mon bagage et de sortir. Je l’ai supplié, je lui ai dit que si sors de cette maison, je ne sais pas où aller, il n’a pas accepté et moi j’ai pris mes bagages et je suis sorti. Un jour, il m’a appelé, il m’a dit de venir le matin pour qu’on puisse trouver une solution au problème, quand je suis allé, je n’ai trouvé personne. Après ça, quelqu’un m’a dit qu’ils ont pris des militaires et qu’ils sont en train de me chercher, moi j’ai dit que je ne me reproche de rien et je suis reparti à mon lieu de travail, c’est après ça que j’ai été arrêté et on m’a emmené ici », a dit le présumé violeur.

Pour la mère de trois filles, le jeune Kaba Condé était hébergé par sa famille depuis plus de dix ans.

« Ce jeune logeait chez nous avec sa famille, mais sa famille a déménagé et lui il est resté avec nous pendant dix ans, donc il était devenu un des nôtres. Mais ce jeune violait nos filles et on n’était pas au courant, c’est tout récemment qu’on a su qu’il violait nos enfants, c’est ce qui nous a poussé à porter plainte », a-t-elle dit.

Après cette arrestation, la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie va dans les prochaines heures, déférer le dossier à la justice qui va à son tour, ouvrir un procès.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39