Conakry : l’opposition exige une enquête indépendante, impartiale et transparente sur tous les cas d’exactions (déclaration)

Au terme de la plénière de ce lundi 12 novembre au QG de l’UFDG, l’opposition républicaine a exigé que ‘’soit diligentée une enquête indépendante, impartiale et transparente sur tous ces cas d’exactions, de répression’’. Déclaration…

L’opposition républicaine constate, avec gravité et consternation, le niveau de violence subi par le peuple de Guinée. Elle dénonce, avec véhémence et indignation, les pratiques des forces de l’ordre. Au-delà du chiffre fatidique de 100 victimes que vient de franchir la répression du pouvoir d’Alpha Condé, ce sont les images insoutenables des jeunes gens assassinés le mercredi 7 Novembre 2018 par des forces militaro-policières qui interrogent, avec douleur, la conscience nationale.

En effet, cette violence, qui a conduit par ailleurs à la mort déplorable d’un agent de la police, le jeudi 8 Novembre 2018, n’est pas fortuite : Alpha Condé veut pousser la nation au bord de l’abime en vue de créer une psychose pour imposer sa volonté.

Ainsi, sous le prétexte du maintien d’ordre, la milice d’Alpha Condé écume l’axe Hamdallaye-Kagbélin pour infliger des traitements cruels, inhumains, dégradants à une population ciblée. Nos concitoyens subissent, impuissants, cette barbarie sans nom à travers des expéditions punitives notamment dans le quartier de Wanidara. Des images diffusées largement sur Internet, sur les réseaux sociaux, témoignent de la cruauté des policiers qui brutalisent des citoyens guinéens et détruisent leurs biens. En outre, les forces de l’ordre font usage de gaz lacrymogène, sans sommation, ou tirent à balles réelles sur nos concitoyens devant leur domicile ou à leurs lieux de travail. Le déni de justice envers le peuple sur lequel s’exerce cette violence, dans l’indifférence du pouvoir, est inacceptable et intolérable. Notre nation doit s’inquiéter. Elle doit s’interroger sur le mobile réel de ces crimes.

L’opposition républicaine exige que soit diligentée une enquête indépendante, impartiale et transparente sur tous ces cas d’exactions, de répression. La violence doit cesser dans notre pays. Et la responsabilité de garantir la sécurité des citoyens incombe au gouvernement. Pour sa part, l’opposition républicaine poursuivra, avec détermination, le combat pour la défense des droits et des libertés des Guinéens. Elle continuera, sans relâche, à se dresser contre ce pouvoir qui divise, oppose les fils et filles du pays. Elle ne cédera ni à la haine ni à la peur.

Enfin, l’opposition républicaine s’incline pieusement devant la mémoire de toutes les victimes des crimes d’Alpha Condé. Elle compatit à la douleur des familles endeuillées et leur présente ses plus sincères condoléances. Elle demande au peuple de Guinée d’être vigilant, de rester mobilisé et déterminé face aux forces du mal qui veulent confisquer nos libertés et détruire l’unité de la nation.

Vive la République !

Vie le peuple de Guinée

L’opposition républicaine