Violences à Coyah : le gouvernement donne 10 millions gnf à chaque famille de victimes

Il y exactement 35 jours depuis que Coyah a enregistré des violences qui ont fait 7 morts et des blessés contre l’érection du barrage sanitaire de Friguiady, dans Manéah. C’est dans ce cadre qu’une délégation gouvernementale composée du ministre d’Etat secrétaire général à la Présidence Kiridi Bangoura et celui de l’unité nationale et de la citoyenneté s’est rendue dans les familles des victimes du 12 mai dernier pour livrer un message de compassion, de pardon et de paix. Mais aussi inviter la population de Coyah à l’unité et à la cohésion sociale.

Pour le ministre de l’unité nationale et de la citoyenneté, Mamadou Taran Diallo, les Coyahkas doivent rester unis et pardonner pour ce qui s’est passé ‘’le mardi noir du 12 mai à Coyah”.

« Nous avons la charge de la République, nous sommes responsables de tout ce qui se passe en bien et de ce qu’il y a de mal. Nous pourrons dire que nous ne sommes pas coupables de ce qui s’est passé, mais nous en avons la responsabilité. Des dispositions sont prises pour que des enquêtes soient diligentées. Quels qu’en soient les résultats, en tant que religieux, au nom du président de la République, nous venons prendre vos pieds, vous demander pardon et vous prier pour que nous tous qu’on se donne la main pour prier pour que le bon Dieu accueille ces âmes disparues au paradis. Seul Dieu donne la vie et seul Dieu reprend la vie. Parmi toutes les victimes décédées et blessées, aidez-nous à demander pardon, car on ne peut pas réparer une vie, on ne peut pas aussi acheter ni remplacer une âme, la vie humaine est sacrée. Le demain de Coyah sera bâti aujourd’hui par les fils et filles de Soumbouya, mais c’est vous qui devez faire en sorte que demain Coyah soit la ville modèle et la banlieue recherchée de la Guinée”.

Poursuivant, le ministre Taran Diallo a invité les Coyahkas au respect des barrières sanitaires pour lutter contre la Covid-19, afin d’être à l’abri de cette pandémie.

Aussi faut-il noter que chaque famille de victimes visitée a reçu une somme de 10 millions francs guinéens des mains du ministre de la Citoyenneté.

Kalidou Diallo, correspondant à Coyah