Violences à Dalaba : le Premier ministre empêché de tenir son meeting, l’UFDG accusé de semer la terreur…

Longue journée pour le Premier ministre guinéen. Après Labé, chef-lieu de la Moyenne Guinée et fief de l’UFDG où des véhicules du cortège du Premier ministre ont été caillassés au sortir du stade, c’est à Dalaba à une centaine de kilomètres que le pire a été évité de justesse.

Selon nos informations, le Premier ministre, directeur de campagne du candidat Alpha Condé qui venait de terminer son meeting à Pita a pris route de Dalaba. A peine arrivé dans la ville avec sa forte délégation, il apprend que des jeunes surexcités jurent d’empêcher son meeting. Le Premier ministre sans forcer bifurque et rejoint sa résidence au quartier Syli sur la colline.« D’abord dans la journée, il y a eu des accrochages entre militants du RPG et de l’UFDG à Chargeur. Des jeunes de l’UFDG paradaient dans la ville et juraient qu’il n’y aura pas un meeting pour le Premier ministre. Le meeting qui devait se tenir à la place des martyrs au quartier Tangama n’a finalement pas eu lieu. Au moment où je vous parle des renforts sont venus de Mamou pour mettre de l’ordre dans la ville. Il y aurait eu des blessés.« , a dit notre source qui dit être à la maison pour cause de violences dans la ville.

Aux dernières nouvelles, on apprend qu’il y a de nombreux blessés et des véhicules endommagés. Nous y reviendrons…

