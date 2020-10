Violences à Kankan : le gouverneur dément tout départ massif vers le Foutah Djallon

COMMUNIQUE- Kankan, le 15 octobre 2020 – Population de Kankan- Il m’a été donné de constater sur maints réseaux sociaux, qu’il y’a un départ massif de la communauté Peulh de Kankan à destination du Fouta.

Cependant, cela ne m’a pas été rapporté ni vérifié sur le terrain.

Il convient néanmoins de noter que la ville de Kankan comprenant vingt-sept (27) quartiers a connu des incidents regrettables les 10 et 11 Octobre 2020 dans les secteurs de Missira Kôkô (quartier Missira) et Bordo Cimenterie (quartier Bordo).

Je regrette profondément la survenue de ces incidents quelque soit leur ampleur, car dans tous les cas ils ont eu des effets sur les biens de certains de nos concitoyens auxquels j’adresse toute ma compassion.

Citoyennes et Citoyens de Kankan ;

Au-delà des interprétations tendancieuses sur les réseaux sociaux, il n’a pas été question de persécution d’une ethnie contre une autre, il y’a eu cependant des loubards qui ont profité de la circonstance pour commettre des actes de vandalisme dont ont été victimes des peulhs et des Malinkés

Au cours de ces affrontements malheureux les dégâts enregistrés se présentent comme suit :

Six(06) kiosques

Douze(12) Boutiques

Quatre(04) concessions vandalisées des sieurs :

1-Amadou BARRY Tél : 622-17-74-83

2-Abdou1aye SIDIBE

3-Banga1y FOFANA Tél : 622-52-18-07

4-Mohamed Gando BAH Tél : 622-42-62-75

Onze(ll) Boutiques endommagées

– Une Usine de production d’eau

Trois(3) véhicules camionnettes de transport d’eau calcinés Lonceny CONDE Tél : 625-52-95-23, perte d’une moto de marque TVS Star couleur rouge ;

Abdoulaye DIALLO Tél : 622-91-01-22, perte d’une moto de marque TVS Rock couleur bleue ;

Brigandages des marchandises sur les sieurs :

Ibrahima BARRY Tél : 622-21-43-80, Yakouba KEITA Tél : 628-12-23-11, Mamady KANTE Tél : 622-36-00-41, Aye TOURE Tél : 622-13-00-41, Mariame CAMARA Tél : 621-40-87-95, Kandet CAMARA Tél : 628-06-51-19, Sitan SACKO Tél : 621-21-27-08, Ibrahima DIALLO Tél : 623-76-21-02, Sorygbè KEITA Tél : 622-06-24-49, Alhassane BAH Tél : 625-40-41-12 et Loncény KEITA Tél : 622-87-87-85.

Face à cette regrettable situation, je rassure les populations que la commission régionale de Sécurité et de Défense que je préside s’est tenue aussitôt après ces incidents malheureux pour tirer toutes les leçons et envisager des dispositions qui s’imposent pour que jamais de tels actes ne se produisent à Kankan.

Déjà, je suis heureux de constater qu’en plus des patrouilles mixtes nocturnes et diurnes organisées par les services de sécurité et de défense, les jeunes du quartier Missira se sont organisés en briarde de veille pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens dans le quartier.

Sadou Keita

Gouverneur de la Région Administrative de Kankan