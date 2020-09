Violences à Labé et Dalaba : Ousmane Gaoual accuse Madifing, Kassory et Kiridi

Le responsable de la Communication de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Ousmane Gaoual Diallo a accusé mercredi sur Espace fm le gouverneur de Labé Elhadj Madifing Diané, le Premier ministre Kassory Fofana et le ministre d’Etat Kiridi Bangoura d’être derrière les violences à Labé et Dalaba. Réaction…

« Nous avions des informations claires des attitudes de monsieur Mandifng Diané qui était en train d’orchestrer des mouvements des jeunes pour susciter ce qui est arrivé à Labé. C’est pour cela dès que nous avons eu cette information l’UFDG a organisé des caravanes dans toute la ville et tous les responsables du parti, le député uninominal comme tous les responsables nationaux sont intervenus dans les radios toute la journée pour rappeler aux gens que la campagne est un moment de liberté, de circulation, de bonnes paroles et tout comme par le passé cela a été répété.

D’ailleurs tous les cadres du RPG qui sillonnent Labé, Tougué et partout avec des cortèges qui quelque part mobilisent tout le monde, personne n’a fait l’objet d’attaque. Pourquoi on les attaquerait ? Ils sont dans leur pays. Ils sont là pour vendre ce qu’ils n’ont pas pu faire pour la Guinée pendant ces 10 ans, pourquoi on les attaquerait ? Nous vous voulons centrer le débat effectivement et je pense que c’est important, le débat doit être centré. Sous l’incapacité d’Alpha Condé et son gouvernement de satisfaire au plus petit besoin les populations guinéennes et les projets alternatifs que nous offrons aux Guinéens, nous ne voulons pas perdre l’essentiel de notre débat. Ce qui est clair, ce qui s’est passé à Labé c’est une violence mais orchestrée par Kassory Fofana en personne et Kiridi Bangoura par la connaissance de cause. Il a la connaissance de cause parce qu’il sait, c’est pour cela que depuis hier il se précipite dans les médias, les Guinéens ne sont plus dupes’’.

Décryptage : Maciré CAMARA