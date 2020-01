Violences à Labé : le maire Lally Diallo déplore les scènes de saccage et la réquisition de l’armée

Suite aux violences enregistrées dans la ville de Labé lors des deux premiers jours de manifestation, le maire de la commune urbaine de Labé a brisé le silence mercredi et condamné les scènes de saccage des biens publics dans sa ville.

« Ce qui se passe dans la ville de Labé, c’est vraiment déplorable. Surtout s’il y a mort d’homme, là on dirait que la situation a atteint l’extrême. Vous n’êtes pas sans savoir que chaque citoyen à ses droits et ses devoirs. J’aurais aimé que comme que je suis le maire qu’on me tienne au courant des activités pour qu’on prenne ensemble des dispositions, j’ai juste vu des militaires dans les rues. Les incendies enregistrés sont également déplorables », déplore Mamadou Aliou Lally Diallo.

Poursuivant, le maire de Labé a lancé un appel aux manifestants et aux autorités.

« Labé est une ville de paix, donc nous demandons aux citoyens de maintenir cette paix, et nous les appelons à la retenue en sachant que tout ce qui est à Labé leur appartient. Je demande aux citoyens de ne pas piller les biens publics, et de ne pas s’attaquer aux gens. Aux autorités qui ont réquisitionné l’armée, leur faire comprendre que leur mission est de sécuriser les citoyens, mais ce n’est pas d’aller jusqu’il y a mort d’homme. Si l’armée est réquisitionnée, ça montre que la situation est tendue », ajoute.

A Labé, deux personnes ont été tuées, plusieurs blessés par balles et de nombreuses arrestations suite à l’appel à résister du FNDC contre l’adoption d’une nouvelle Constitution .

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

