Violences à Mandiana : Le Parquet général de Kankan promet de « faire respecter scrupuleusement l’ordre et la loi »

Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Kankan a, à travers un communiqué signé hier mercredi 7 septembre, dont Mediaguinee détient copie, informé l’opinion publique, qu’une commission d’enquête exhaustive a été mise en place sous la direction du parquet d’instance de Mandiana et sous la surveillance du Parquet Général de Kankan. Objectif, retrouver et de déférer toutes les personnes impliquées de près ou de loin, dans les violences et vandalisme à l’endroit de la Société des Mines basée à Mandiana, qui a fait un bilan de 2 morts et des 8 personnes blessées le 06 septembre dernier.

Par la même occasion, cette juridiction de second degré qui couvre toutes les régions de la Haute en Guinée et la Guinée Forestière tient d’une part à présenter ses condoléances aux familles des victimes et d’autre part souhaiter prompt rétablissement aux blessés.

Dans ce communiqué du Parquet Général, signé de Fallou Doumbouya Procureur Général de la Cour d’Appel de Kankan, il est porté à la connaissance de l’opinion publique des actes de vandalisme d’une extrême gravité ayant occasionné des incendies volontaires sur les installations et biens logistiques de la société des Mines de Mandiana ainsi que des atteintes à l’intégrité physique de 08 personnes dont 02 cas de décès survenus le 06 septembre 2022 sur le site de ladite société au district de Loila, Préfecture de Mandiana, ont été commis par une cohorte d’individus extrêmement hargneux et furieux en provenance du centre de la sous préfecture de KONDIARAN…Avant de saluer le professionnalisme des forces de défense et de sécurité qui ont fait un travail remarquable.

« En outre, nous saluons le professionnalisme des forces de défense de sécurité de Mandiana et de Kankan qui ont conduit l’opération de maintien de l’ordre public avec promptitude et tenons à rassurer les uns et les autres de notre engagement ferme et irrévocable à faire respecter scrupuleusement l’ordre et la loi », rassure Fallou Doumbouya.

D’ores et déjà, dit-il, « une commission d’enquête exhaustive composée d’officiers de police judiciaire (Police-Gendarmerie) a immédiatement été mise en place sous la direction du parquet d’instance de Mandiana et sous notre surveillance aux fins d’identifier, d’interpeller et de déférer à ce parquet en vue de situer la responsabilite de tout individu susceptible d’être coauteur ou complice de ces infractions ou leurs connexes », peut-on lire entre autres dans le communiqué.

Mamadou Yaya Barry