Violences au Sénégal : on parle de 3 morts…

Le décompte macabre continue au Sénégal où des scènes de violences sont enregistrées à Dakar et dans plusieurs localités du pays pour exiger la libération de l’opposant Ousmane Sonko, accusé de trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée.

Selon Seneweb qui cite Vox Populi, une fille a été poignardée à mort par les manifestants, aux Parcelles Assainies, devant son domicile.

Les agresseurs lui ont chipé son téléphone portable. La dépouille mortelle a été déposée à l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy.