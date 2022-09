Violences de Kodiaran : ce rapport accablant de la MAOG contre…

Dans le souci de préserver la paix et la quiétude sociale entre les citoyens conflictuels dans la région administrative de Kankan mais aussi sur toute l’étendue du territoire national, la Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG), a dépêché le jeudi 8 septembre dernier une délégation dans la localité de Kodiaran, située dans la sous-préfecture de Mandiana pour s’enquérir des causes des violentes manifestations enregistrées deux jours plus tôt et ayant causé la mort de deux civils et des dégâts matériels importants.

Dans un rapport dont copie a été transmise à Mediaguinee, la MAOG qui a signifié que plusieurs engins de la Société Minière de Mandiana ont fait l’objet de vandalisme sans précédent, a déclaré que les inégalités dans la réalisation des infrastructures socio-économiques dans les localités de Loïla et de Kodiaran par la Société SMM, la non indemnisation de certaines superficies en cours d’exploitation appartenant à certains producteurs de Kodiaran et la crise de confiance entre le chargé des relations communautaires et la communauté de Kodiaran elle-même seraient à l’origine de ce conflit.

« Nous avons contacté Monsieur le Maire de la commune rurale de Kodiaran et selon lequel plusieurs efforts ont été menés par eux pour éviter une telle situation mais en vain. Après cet échange, la Délégation s’est rendue sur les sites aux environs de 12 Heure 45 Minutes pour le constat qui est alarmant. Après d’importants échanges avec Monsieur le Maire de Kodiaran, nous avons effectué la visite de terrain avec les responsables des relations communautaires de la Société SMM où nous avons vu et constaté d’importants dégâts commis par des groupes de manifestants venus de la jeunesse de Kodiaran (…). Le Directeur Général par Intérim Mr Hassane a dénoncé avec la dernière énergie le vandalisme dont à l’objet de sa société, selon lui tous les matériels ont été incendiés et a invité les citoyens à la retenue, il a promis de prendre en compte toutes les préoccupations émanant des citoyens de Kodiaran.

Et en fin, la mission de la Société civile Maison des Association et ONG de Guinée, Antenne régionale Kankan a invité toutes les parties prenantes à faire preuve de montre de responsabilité pour éviter une telle atrocité entre la Société et la communauté de Kodiaran et ses environnants.», lit-on dans le rapport.

Au compte des équipements saccagés, le rapport énumère plusieurs dont entre autres

« Camions Bennes 12 roues (37 Caillassés) ; Bennes 22 roues (17 Caillassés) ; Batteries et fils vandalisés ; Pelles Grandes (4 )Caillassés ; Batteries et fils vandalisés) ; Bulldozer Grands (2 Caillassés) ; Camions D 400 communément appelés 7-7

Bennes (22 Caillassés) ; Batteries et fils vandalisés ; Citernes (3 Caillassés) ; Grue Petite (1 Caillassés) ; Fourchette Grande (1 Caillassés) ; Bureaux Conteneur (2 vandalisés) ; Aucune archive en trace utilisable ; 13 Lampadaires endommagés ; Des routes barricadées ; Passage ouvert par les forces de l’ordre et de sécurité. Et côté forces de l’ordre et de sécurité qui n’a pas échappé à la colère des manifestants, une voiture pick-up a été entièrement calcinée ».

Pour mettre fin à ce type de conflit devenu récurrent dans les zones minières, la MAOG se propose d’accompagner la Société dans un projet en cours qui aura pour objet de sensibiliser sur la prévention et la gestion des conflits pour cultiver la paix dans les zones minières.

Pour finir, elle soumet comme recommandations :

1- Organiser des séances de formation et ou de renforcement de capacité des cadres et élus Locaux sur la prévention et la gestion des conflits dans les zones minières car, le constat amère a été que les protagonistes ont commencé à montrer les signes de menace quelques jours avant le déclenchement des actes de destructions massives, incontrôlés et irréparables par endroit avec des impacts très graves sur la vie de la Société.

Un module de formation sur la prévention et la gestion des conflits est en cours d’élaboration à la Maison des Associations et ONGs antenne Régionale Kankan pour la tenue d’une série de formation en faveur des bénéficiaires (les localités de Kodiaran, de Loïla de Koromadou, de Komana, de Koundian et de la préfecture de Mandiana) pour en fin palier dans le futur à tous ces actes de violence à l’effet de préserver la vie de la Société minière partenaire de l’Etat Guinéen et acteur de développement.

2- Renforcer le dialogue tripartite entre les acteurs.

