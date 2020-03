Violences électorales en Guinée : ces graves révélations du ministre de la Sécurité...

Au lendemain du double scrutin législatif et référendaire, le Ministère de la Sécurité et protection civile aétait face à la presse ce lundi, 23 mars au siège de son département à Coléah. Au cours de ce point de presse présidé par le ministre Damantang Albert Camara, il était question de faire le bilan des manifestations et des violences enregistrées le jour des scrutins sur l’étendue du territoire national.

Alors qu’un communiqué publié dans les médias dans la soirée de ce dimanche faisait cas de 4 morts dont un suite à un accident vasculaire cérébral, le ministre annonce que le bilan est passé à 5 morts.

« Après le communiqué, dans la soirée d’hier, dans la nuit une cinquième victime a été enregistrée. Et nous avons eu la confirmation exacte par le directeur du Général de la police nationale qu’à N’Zérékoré il y avait également eu une victime. Il y avait eu un débat sur le fait de savoir est-ce qu’il avait été touché à l’épaule, est-ce qu’il était vivant ? Il n’y a eu la confirmation que la nuit. C’est le bilan que nous avons aujourd’hui des dépouilles mortelles qui sont dans nos hôpitaux.

Sur ces victimes, je vous l’ai dit il y a une victime qui est morte d’un AVC. Vous avez également une dame qui a été tuée et dont l’auteur a été interpellé aujourd’hui, il devrait arriver dans quelques temps au niveau de la Direction Centrale, il s’est qualifié lui-même élève gendarme et nous avons pu mettre la main sur lui grâce à la population qui l’a pourchassé et nous l’avons interpellé. Ce qui veut dire qu’avec la collaboration de la population, quel que soit l’auteur il peut être retrouvé et mis devant ses responsabilités. Les instructions par rapport à l’USSEL étaient très claires : c’est le maintien d’ordre sans arme. Pourquoi il a été en possession d’une arme ? Comment il a été emmené à l’utiliser ? Est-ce que c’est effectivement lui qui l’a utilisée ? Puisque la présomption d’innocence doit jouer, l’enquête nous dira la suite », dit le ministre.

Poursuivant, il rappelle que plusieurs cas de morts avaient été déclarés par le passé et mis sur le compte des manifestations sans que ces morts aient eu lieu le jour de ces manifestations.

« On a eu par le passé plusieurs cas de morts déclarés, après vérifications on s’est rendu compte que ces morts étaient soit la veille, soit l’avant-veille et qu’elles étaient mises sur le compte des manifestations. Comprenez donc notre prudence lorsqu’on annonce les décès. Par rapport à ces violences qu’il faut regretter et qu’il faut dénoncer maintenant pour qu’elles s’arrêtent, puisqu’au moment où je vous parle il y a encore des violences dans certains quartiers de Conakry et notamment des violences qui pourraient dégénérer en affrontement beaucoup plus grave si nous ne nous mettons pas tous ensemble pour les arrêter. Vous êtes témoins comme moi des appels à la violence explicite qui ont été faits depuis plusieurs mois par rapport à ces scrutins, par rapport au référendum constitutionnel. On a entendu des phrases telles que : « on va brûler la Guinée », « le jour où le mot “Constitution” ou “Référendum” sera prononcé ce jour-là la Guinée va sombrer », « on marche lundi, mardi, mercredi et le jeudi on est au Palais », « c’est la fin des manifestations pacifiques, des traques et des menaces distribuées ». Des attaques contre des ambassades, celle de Sierra-Leone qui s’est soldée par un mort à Freetown. Le ministre des affaires étrangères de ce pays a spécifié que les assaillants, il ne les connaissait pas en Sierra- Leone et qu’ils venaient de la Guinée. A Dakar l’ambassade attaquée, le drapeau de la République piétinée. Je ne vois pas en quoi cela concerne le scrutin législatif et le référendum. Au Royaume-Uni, au Gabon… », explique-t-il.

Selon le ministre de la sécurité, plusieurs familles sont menacées aujourd’hui à cause du fait qu’elles sont allées voter.

« Hier, des familles ont été assiégées à leurs domiciles, notamment à Jean Paul 2, à Kakimbo, à Tobolon, a Sonfonia Casse et dans d’autres quartiers et la plupart des temps les assaillants venaient de Bomboli ou des quartiers qui sont à côté de ceux-là. Ces familles ont été assiégées avec des personnes qui avaient des armes à feu, des armes de chasse, des calibres 12 et des armes de guerre. Aujourd’hui, au moment où je vous parle il y a des concessions qui sont menacées dans les mêmes quartiers et aux alentours parce que tout simplement ils sont allés voter. Je vous rappelle qu’il y a 2 jours, la concession du chef de quartier de Wanidara 3 a été brûlée et aujourd’hui celle du chef de quartier de Wanidara 2 est menacée parce que tout simplement il a accueilli des jeunes dans sa maison », a-t-il déploré.

Tout en rappelant les séries de violence qui ont eu lieu ces derniers temps à Conakry, Albert Damantang Camara a terminé son allocution en disant qu’énormément de jeunes errent dans la zone de Kakimbo et Jean Paul 2 avec des armes très dangereuses.

Maciré Camara