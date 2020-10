Violences en banlieue de Conakry : le ministre de la Santé ‘’pris à partie par des manifestants’’

Le ministre guinéen de la Santé Rémy Lamah a été pris à partie mercredi en banlieue de Conakry alors qu’il rentrait de N’zérékoré par des manifestants qui répondent à l’appel de Cellou Dalein, vainqueur autoproclamé de la présidentielle du 18 octobre de battre le pavé contre les résultats de la CENI.

Contacté par Mediaguinee, le ministre a confirmé la nouvelle et dit qu’un véhicule de son cortège a été caillassé.

« J’ai été pris à partie par des manifestants au niveau de la T8 ce matin, alors que je rentrais de mon voyage sur N’zérékore ce matin. Conséquence mon véhicule a été caillassé. Cependant, je remercie Dieu de ne déplorer aucun blessé ni aucune perte en vie humaine. Mais cela m’interpelle et nous interpelle tous, car si moi j’ai pu m’en sortir, certains de nos compatriotes sont tombés aujourd’hui et cela est déplorable », écrit-il un peu plus tôt sur sa page Facebook. Et d’ajouter : ‘’ainsi, je m’incline devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie aujourd’hui et prie que Dieu les accueille dans son paradis ; tout en souhaitant prompt rétablissement à tous les blessés ».

Plus loin, il a appelé au calme. « Je profite de cette lucarne pour appeler tout le monde à la retenue. Car nous n’avons qu’un seul pays et nous devons préserver son intégrité. Dieu bénisse la Guinée »; prie-t-il.

Mediaguinee