Violences en milieu de travail : les femmes du mouvement syndical guinéen plaident pour la ratification de la convention C 190

La ratification de la convention C 190 sur la violence et le harcèlement en milieu de travail reste l’une des préoccupations du mouvement syndical guinéen. C’est pourquoi dans la matinée de ce mercredi 30 novembre 2022, les femmes du mouvement syndical guinéen ont tenu une campagne sur la question.

C’était dans les locaux de la bourse du travail à Conakry en présence du ministre du Travail et de la fonction publique, Julien Yombouno qui avait à ses côtés plusieurs cadres dont sa cheffe de cabinet, la cheffe de cabinet du Ministère de l’Action sociale, du représentant des patronats d’entreprises et de quelques décideurs syndicaux.

A cette occasion, ces femmes du mouvement syndical ont fait des plaidoiries sur la lutte contre le harcèlement et la violence dans le cadre professionnel. Elles ont demandé aux autorités du Conseil National de la transition la ratification de la convention C190 de l’organisation internationale du travail sur les conditions de travail. Et un document a été remis au ministre en charge du Travail et de la fonction publique.

Pour ces femmes du mouvement syndical, cette initiative vise à soulager les travailleurs dans le cadre de leur travail. « Le mouvement syndical guinéen joint sa lutte à celle de la communauté internationale dans la campagne de sensibilisation de lutte contre le harcèlement et la violence en milieu professionnel. Le but ultime de cette campagne d’activisme vise la ratification par le parlement guinéen de la convention 190 », a expliqué Sophi Daniel Kourouma, membre de la commission du mouvement syndical.

Selon le ministre du Travail et de la fonction publique, la Guinée envisage la ratification de cette convention 190.

« La convention 190 de l’organisation internationale du travail traite des violences et du harcèlement en milieu du travail. Ces problématiques sont au cœur des préoccupations de nos Etats. C’est pourquoi, la Guinée envisage de ratifier cette convention et que je me réjouis des dispositions prises par le mouvement syndical afin de lutter contre ce fléau qui gangrène encore notre société. Cette initiative va permettre de sensibiliser les travailleurs sur le recours dont ils disposent en cas de harcèlement et de violence en milieu du travail. Au nom du gouvernement, mon département s’engage à tout mettre en œuvre pour l’application strict des dispositions du code du travail en matière du droit des travailleurs », dira le ministre Julien Yombouno.

A noter que cette campagne de sensibilisation sur la ratification de la convention C 190 est une initiative qui vise à sensibiliser les dirigeants des différents pays du monde sur les types de violence et du harcèlement dans le cadre du travail.

Youssouf Keita