Violences post-électorales : la CNTG ‘’condamne tous les actes de barbarie ayant entrainé des morts’’

Réunis ce vendredi à la bourse de travail, dans la commune de Kaloum, les membres de la confédération Nationale des Travailleurs de Guinée (CNTG) ont, à travers une déclaration, condamné les violences survenues au lendemain du scrutin présidentiel du 18 octobre dernier.

‘’C’est avec une vive préoccupation que les travailleurs et travailleuses de Guinée observent la crise politique qui prévaut actuellement dans notre pays suite aux élections présidentielles du 18 octobre 2020.

Cette situation est la conséquence d’un déficit énorme de dialogue sincère entre les principaux acteurs politiques qui, depuis plus d’une décennie, ont pris en otage notre pays entrainant ainsi celui-ci dans une spirale infernale de crises à répétition avec pour corollaire des destructions de biens de paisibles et innocentes citoyens…En ces moments de grande tristesse, le bureau confédéral de la CNTG condamne avec la dernière énergie tous les actes de barbarie ayant entrainé des morts, des blessés et des destructions durant cette crise post-électorale. Il s’incline pieusement devant la dépouille mortelle des victimes et présente ses sincères condoléances à toutes les familles éplorées », a lu le secrétaire général de la CNTG.

Poursuivant, la plateforme syndicale a invité les acteurs sociopolitiques à la retenue pour l’intérêt de la Guinée.

« Convaincu que le devenir de la Guinée et des guinéens incombe en premier lieu, aux Guinéens de tout bord, le bureau confédéral de la CNTG invite de toute urgence, l’ensemble des acteurs politiques à un sursaut pour éviter à notre pays de sombrer dans une spirale infernale de crise aux conséquences imprévisibles. (…) Elle appelle à tous les acteurs politiques et sociaux pour engager un processus de dialogue constructif en vue de consolider la stabilité de notre pays et une réconciliation nationale effective de toutes les entités », précise la déclaration.

Mohamed Cissé