Violences post-électorales : le barreau de Guinée appelle à l’ouverture d’enquêtes

Dans une déclaration dont copie a été transmise à Mediaguinee, le barreau de Guinée a exprimé son refus de rester silencieux face à la recrudescence de la violence dans le pays depuis le scrutin présidentiel du 18 octobre dernier.

Suite à une réunion du Conseil de l’ordre le 26 octobre 2020 pour examiner la situation qui prévaut aujourd’hui, le Barreau de Guinée, sans parti pris dans le débat politique relativement à la victoire d’un camp ou d’un autre, s’inquiète et interpelle les différents acteurs à privilégier la voie légale pour le règlement de tout contentieux qui résulterait du présent scrutin électoral.

Tout en regrettant les morts et les blessures de personnes innocentes survenues à l’occasion des manifestations politiques et publiques, le Barreau de Guinée s’incline devant la mémoire des personnes tuées, souhaite prompt rétablissement aux blessés et appelle à l’ouverture immédiate d’enquêtes et d’informations judiciaires en vue de situer les responsabilités de quelque nature et toutes les personnes impliquées ou susceptibles de l’être.