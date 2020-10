Violences post-électorales : le ministère de la Justice menace

COMMUNIQUE- Le Ministère de la Justice rappelle aux acteurs politiques qu’une compétition électorale est régie par des règles prédéfinies.

A ce titre, la gestion de l’ensemble du processus électoral jusqu’à la proclamation des résultats définitifs, est dévolue à des organes et Institutions Publics, notamment la CENI et la Cour Constitutionnelle.

Cependant, le Ministère de la Justice constate depuis la fermeture des bureaux de vote, des faits et actes manifestement contraires aux exigences de la vie démocratique et aux valeurs républicaines.

Profondément préoccupé par le maintien d’un Climat de Paix, de Sécurité et de Concorde Nationale, il est impérativement demandé à tous les Citoyens sans considération d’opinion, d’ethnie ou de classe sociale, de s’abstenir des agissements répréhensibles de nature à compromettre la stabilité et l’Unité de la Nation sous peine de poursuites judiciaires.

D’ores et déjà, les services compétents du Ministère de la Justice sont entrain de réunir et de documenter la preuve irréfragable de toutes les déclarations faites depuis ce jour aussi bien sur le Territoire National qu’à partir de l’Etranger, quel que soit le support de communication utilisé, en lien avec l’Election Présidentielle du 18 Octobre 2020, en vue de mettre le moment opportun, leurs auteurs devant l’évidence de leurs responsabilités pénales pour que force reste à la loi et non à l’anarchie.

Conakry le 21 Octobre 2020

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Mory DOUMBOUYA

