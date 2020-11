Violences post-électorales : le Rpg demande l’ouverture d’une enquête pour ‘’sanctionner les coupables’’

Dans une déclaration lue ce samedi au siège du Rpg-arc-en-ciel à Gbessia, la direction nationale du parti au pouvoir a condamné les violences survenues lors de l’auto-proclamation du président de l’UFDG Cellou Dalein Diallo comme vainqueur de la présidentielle dernière. Elle a également appelé le gouvernement à mener des enquêtes pour identifier les auteurs et commanditaires des morts d’hommes, des blessés et de nombreux dégâts matériels.

« Fidèle à sa vocation de préservation et de promotion de l’Etat de droit, la Direction Nationale Rpg-arc-en-ciel exige que toute la lumière soit faite dans cette affaire et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur à l’effet de rendre justice à qui de droit et de sanctionner les coupables ainsi que les commanditaires à la hauteur de leur forfaiture », a lu Lansana Komara, secrétaire exécutif du parti.

A travers la même déclaration, le Rpg-arc-en-ciel dit tendre la main à toutes les personnes soucieuses du développement de la Guinée. Appelant également l’Etat à veiller au maintien d’ordre pour éviter de nouvelle violences.

« La direction nationale du Rpg-arc-en-ciel invite le gouvernement à agir, sans équivoque, avec rigueur et fermeté en vue du maintien de l’ordre et de la préservation de l’Etat e droit », a dit entre autres Lansana Komara.

Mohamed Cissé