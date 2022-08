Violences sur l’axe : Des jeunes disent stop

Quelques jours après les derniers cas de morts enregistrés lors des dernières manifestations appelées par le FNDC, des jeunes se réclamant de l’axe Hamdallaye-Kagbelen ont organisé hier dimanche 21 août, au rond-point de Bambéto, une réunion de sensibilisation pour mettre fin aux tueries et arrestations arbitraires et militer en faveur de la paix dans leurs quartiers.

Fatigués d’être manipulés et utilisés, victimes de balles et arrestations lors des violences engendrées sur l’axe à l’occasion de chaque manifestation, ces jeunes disent ne plus pouvoir supporter certaines pratiques.

Dénonçant les manipulations dont ils sont victimes de la part certains politiciens, ces jeunes disent désormais non à la violence.



« Trop c’est trop, nous disons stop à la manifestation parce que nous avons constaté qu’il y a des personnes qui n’ont pas été retenus au CNT et d’autres qui n’ont pas été retenus au sein du gouvernement et qui sont derrière certaines pratiques (la manipulation de la jeunesse). Il y a même des politiciens qui ont démarché auprès du gouvernement pour des postes et n’ont pas eu. Nous savons ce que nous nous avons subi au niveau de l’axe. Alors, nous disons à tout le monde de s’abstenir de la violence car la manifestation n’est pas synonyme de caillasser, de jets de pierres. Nous disons désormais non à la violence. Donnez votre voix et non votre vie. Nous disons stop aux tueries. Vous avez constaté les enfants innocents qui sont tués le long de l’axe. Nous ne devons plus continuer à subir certaines pratiques. Ceux qui ont été interpellés lors des précédentes manifestations, certains sont toujours en prison, ceux qui ont été tués n’ont pas été enterrés. Ils appellent encore à d’autres manifestations sur l’axe, comme si les habitants de l’axe sont des moutons. Pourquoi ? Alors nous disons stop », a dénoncé Mamadou Sanoussy Bah membre du collectif.

Disposés à faire des activités de sensibilisation pour éviter toute forme de violence dans leurs quartiers, Sanoussy Bah lance un message au Colonel Mamadi Doumbouya et au FNDC.

« Les jeunes de l’axe sont prêts à faire la sensibilisation pour nous éviter la violence mais nous n’avons pas les moyens nécessaires. Il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans la rue mais qui ne savent pas pourquoi ils manifestent. Nous sommes là aussi pour dire aux forces de l’ordre d’accepter la communication, plusieurs personnes ont peur aujourd’hui de quitter leurs domiciles pour aller travailler parce qu’elles savent qu’à leur retour, elles peuvent être arrêtées. Ce n’est pas tous les habitants de Ratoma qui sont des manifestants, il y a certains jeunes ici, ils ne connaissent même pas c’est quoi la manifestation. Au FNDC, nous leur demandons de cadrer ce qu’ils sont en train de faire aujourd’hui. Ils ne maîtrisent même pas tout le monde et sont là à appeler les gens à manifester. Ils sont chez eux, couchés et ils appellent les gens à sortir manifester alors qu’ils ne sont même pas sur le terrain », a-t-il lancé.

Précisons que cette campagne de sensibilisation intervient quelques jours seulement avant le début d’une série de manifestations lancées par le FNDC dissout.

Maciré Camara

+(224) 628 112 098