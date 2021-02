Le ministre d’Etat de l’Industrie et des PME Tibou Kamara a dans un communiqué fixé pour les entreprises industrielles les conditions d’obtention de visas d’entrée en Guinée pour les experts et assistants techniques. Désormais, les demandes de visas lui sont adressées, seul habileté à les transmettre au ministre de la Sécurité et de la protection civile…