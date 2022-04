Visite de la HAC à Horizon FM: « Nous préférons être les derniers à donner les bonnes informations que d’être les premiers à donner de mauvaises informations (Abdoulaye Ciré Diallo, Rédacteur en chef)

Dans sa série de visites dans les rédactions des médias publics et privés du pays, le président de la Haute Autorité de la Communication (HAC) était ce jeudi 21 avril dans les locaux de la radio Horizon Fm. L’objectif est d’échanger avec les hommes de médias en ce qui concerne la pratique du métier en cette période de transition que traverse le pays.

Après avoir décliné l’objet de sa visite, Boubacar Yacine Diallo a rappelé le rôle du journaliste et les précautions à prendre par ce dernier pour éviter les dérapages.

« Lorsqu’il s’agit d’une période d’exception, de transition, il y aura sûrement beaucoup plus de précautions qu’il faut prendre. Pas forcément en ce qui concerne l’information telle qu’elle est, mais sur certains dérapages qui peuvent se rapporter sur des questions d’ethnies, aux questions d’incitation à la violence, de troubles à l’ordre public. Tout ce que nous avons en commun et que nous devons préserver. Donc, nous sommes venus vous rappeler parce que vous le savez déjà, vous rappeler que ce sont des valeurs communes auxquelles il ne faut pas toucher. Parce que vous êtes, vous-même journalistes ou vos auditeurs et surtout vous auditeurs, responsables, en ce qui concerne les émissions interactives. Souvent, certains pensent que ce que l’auditeur dit n’engage l’auditeur et n’engage pas le journaliste. Or, il a été prouvé que tout ce qui se dit sur votre antenne est de votre propre responsabilité et même de votre unique responsabilité », a souligné le président de la HAC.

Prenant la parole, Abdoulaye Ciré Diallo, coordinateur général et rédacteur en chef de la radio Horizon FM après avoir remercié la délégation de la Haute Autorité de la Communication pour son déplacement et l’approche pédagogique adoptée par cette dernière, a lui aussi expliqué le bien fondé de la vérification avant le traitement et la diffusion de l’information au sein de sa rédaction

« Ici, il y a une tradition que nous tenons de l’administrateur et fondateur de la radio, qui depuis la création de la radio nous a habitué à une certaine responsabilité dans le traitement de l’information. Tous les journalistes ici présents, savent déjà en rentrant dans le studio, chacun sait déjà la responsabilité qu’il a dans toutes les émissions (…) Nous préférons être les derniers à donner les bonnes informations que d’être les premiers à donner de mauvaises informations », a-t-il lancé.

La visite du président de la HAC aux différentes rédactions de médias publics et privés intervient quelques jours avant la journée internationale de la presse célébrée le 03 mai à travers le monde.

Maciré Camara