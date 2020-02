Visite de la Représentante pour l’Afrique de la Société IHS MARKIT à l’ONAP

L’année 2020 a commencé très bien pour l’Office National des Pétroles qui a reçu du 15 au 17 janvier la visite de Mme Bouchra Arabi de la société IHS Markit pour des séances de travail et formation sur des logiciels spécifiques dédiés aux opérations pétrolières de l’Office qui en a davantage besoin pour les géologues et géophysiciens de la société.

Cette visite s’inscrivant dans le prolongement de la visite de l’équipe dirigeante de l’ONAP dans les locaux de IHS Markit en suisse en novembre dernier, Madame Arabi, représentante Afrique de IHS Markit en a profité pour présenter aux cadres de l’ONAP les différentes opportunités de collaboration qui existeraient entre les deux institutions dans le cadre l’évaluation des potentialités d’hydrocarbures, de l’inventaire des données, de la mise à disposition des logiciels et surtout de la formation du personnel de l’ONAP aux nouveaux outils de gestion dans le cadre de la recherche et la promotion pétrolière.

IHS Markit est une société américaine qui est spécialisée dans le domaine de la gestion des données pétrolières et scientifiques. La société est basée à Houston (États-Unis d’Amérique) avec cinq mille (5000) employés composés essentiellement d’analystes, de scientifiques, de gestionnaire des données, d’experts financiers et de spécialistes de l’industrie pétrolière.

L’objectif majeur de l’ONAP à travers ce cadre de coopération est de faciliter aux employés du département des opérations pétrolières la compréhension des deux plateformes analytiques de IHS Markit notamment le GEPS et le PEPS qui sont la meilleure référence sur le marché. Aussi, l’ONAP souhaite se doter des deux logiciels KINGDOM et EDIN pour faciliter le travail des ingénieurs dans l’exploration et la promotion pétrolière.

Les Ingénieurs de l’ONAP ont suivi avec intérêt la présentation d’IHS Markitsur les logiciels et les plateformes analytiques dont l’objectif majeur est le renforcement de capacités des techniciens, géologues et géophysiciens de l’ONAP pour leur faciliter la tâche dans le cadre d’intégration des données et leur interprétation.

Après deux jours de travail la représentante d’IHS Markit pour l’Afrique, a exprimé toute sa satisfaction et s’engage à accompagner l’ONAP pour l’attente de ses objectifs.

L’Office National des Pétroles est une entreprise citoyenne orientée sur le long terme avec un objectif majeur de dynamiser le secteur pétrolier et favoriser la production de l’énergie propre au service de la nation.

Cellule de communication de l’ONAP