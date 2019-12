Visite de travail en Guinée du président sud-africain Cyril Ramaphosa (communiqué conjoint)

A l’invitation de son frère et ami, Son Excellence Professeur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée, Son Excellence Cyril Ramaphosa, Président de la République de l’Afrique du sud, à la tête d’une importante délégation gouvernementale, a effectué du 03 au 04 décembre 2019, une visite d’Etat en République de Guinée.

Cette visite officielle s’inscrit dans le cadre de la consolidation des liens de solidarité, d’amitié et de coopération fraternelle qui ont toujours existé entre la République d’Afrique du sud et la République de Guinée.

Durant son séjour, les deux Présidents ont eu un large échange de vue sur les relations bilatérales, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Au plan bilatéral, les deux Chefs d’Etat ont rappelé les relations historiques d’amitié existant entre les deux pays, nouées pendant la lutte de libération du peuple sud-africain contre l’apartheid. Ils ont relevé et souligné la contribution multiforme apportée par le peuple de Guinée au peuple sud-africain, grâce à l’engagement et au courage du feu Président Ahmed Sékou TOURE, père de l’indépendance de la République de Guinée.

Son Excellence Professeur Alpha CONDE a rendu un vibrant hommage à Feu Nelson Mandela, pionnier de la lutte pour l’émancipation de l’Afrique du sud.

Son Excellence, le Président Cyril Ramaphosa a remercié le peuple de Guinée pour sa contribution et les sacrifices consentis pour la libération de l’Afrique du sud du joug de l’apartheid.

Les deux Présidents ont réaffirmé leur volonté de renforcer et d’approfondir les relations bilatérales par la tenue régulière des sessions des grandes commissions mixtes de coopération dont la troisième est prévue courant 2020 à Conakry.

A cet effet, ils ont instruit leurs Ministres des Affaires Etrangères de procéder à une évaluation de l’état de la mise en œuvre des accords existants entre les deux pays et de programmer la tenue de la 3ème session dans les meilleurs délais.

Ils ont également instruit les Ministres, de procéder ultérieurement à la signature d’autres accords dans différents domaines et de promouvoir les échanges d’experts entre les deux pays.

Au plan africain, les deux Présidents ont réitéré leur engagement en faveur du continent et se sont félicités à cette occasion des positions concertées des Chefs d’Etat de l’Union Africaine, visant à s’exprimer d’une seule voix sur l’ensemble des problèmes régionaux et internationaux.

Abordant les questions de sécurité, les deux Chefs d’Etat ont exprimé leur vive préoccupation face à la montée de l’extrémisme et du terrorisme en Afrique notamment dans la région du sahel et dans certains pays du continent. Ils ont également déploré la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre.

Les deux Chefs d’Etat ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble à la recherche d’une paix durable et d’un développement économique sur le continent dans le contexte et la mise en œuvre de l’agenda 2063 et de la zone de libre-échange continentale africaine (AFCFTA).

Les deux Chefs d’Etat se sont engagés à une meilleure coordination de leurs actions, sous l’égide de l’Union Africaine pour lutter contre ces fléaux et créer ainsi les conditions favorables à la paix et à la sécurité régionale et internationale et au développement économique des pays africains.

Face à l’acuité de la problématique environnementale, les deux (2) Chefs d’Etat ont exprimé leur soutien à la mise en œuvre de l’accord de Paris (COP21) et ont réaffirmé leur engagement à privilégier la promotion des énergies renouvelables dont Son Excellence Professeur Alpha CONDE est le champion au niveau du continent africain.

Sur le plan international, le Professeur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée a saisi l’opportunité de la rencontre pour féliciter l’Afrique du Sud pour son élection comme membre non permanent du conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019-2020 et futur Président de l’Union Africaine en 2020. Ils ont réitéré leur appel pour la réforme du conseil de sécurité des Nations Unies.

Au terme de sa visite officielle en Guinée, Son Excellence Cyril Ramaphosa, Président de la République d’Afrique du sud , au nom de sa délégation, a remercié Son Excellence Professeur Alpha CONDE, Président de la République, Chef de l’Etat, le gouvernement et le peuple de Guinée pour la qualité de l’accueil, l’hospitalité chaleureuse et fraternelle dont lui-même et sa délégation ont été l’objet durant leur séjour.

Son Excellence Cyril Ramaphosa, Président de la République d’Afrique du sud, a adressé une invitation à son frère et ami, Son Excellence Professeur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée, Chef de l’Etat, à effectuer une visite d’amitié et de travail en Afrique du sud.

Cette invitation a été acceptée avec plaisir, et la date sera fixée ultérieurement de commun accord par voie diplomatique.

Fait à Conakry, le 04 décembre 2019

Pour le Gouvernement de la République de Guinée

S.E. Madame Diéné KEITA

Ministre de la Coopération et de l’intégration Africaine et de la Coopération

Pour le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud

H.E Dr Naledi.Pandor

Ministre des relations Internationales et de la coopération