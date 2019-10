Visite d’Etat du président djiboutien Ismail Omar Guelleh en Guinée (communique conjoint)

1-A l’invitation de son frère et ami, Son Excellence le Professeur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée, Son Excellence Monsieur Ismail Omar GUELLEH, Président de la République de Djibouti, à la tête d’une importante délégation gouvernementale, a effectué les 16 et 17 Octobre 2019, une visite d’Etat en République de Guinée.

2- Cette visite d’Etat, s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays.

3- A son arrivée à Conakry, Son Excellence Monsieur Ismail Omar GUELLEH, Président de la République de Djibouti, et la délégation qui l’accompagne, ont été accueillis chaleureusement par Son Excellence le Professeur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée, les membres du Gouvernement, le corps diplomatique et consulaire ainsi que les hauts fonctionnaires civils et militaires du pays.

4- Les deux Chefs d’Etat ont eu des entretiens en tête-à-tête, qui se sont déroulés dans une atmosphère de parfaite cordialité et de compréhension mutuelle, sur des questions d’intérêt commun tant sur le plan bilatéral, régional qu’international.

5- Au titre de la coopération bilatérale, les deux Chefs d’Etat se sont engagés à insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays.

6- Pour ce faire, ils ont décidé de consolider les relations politiques existant entre les deux pays et de promouvoir les autres domaines de coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Dans cette optique, les deux Ministres en charge des Affaires Etrangères des deux pays frères ont procédé à la signature des accords suivants :

L’accord-cadre de coopération économique, commerciale, culturelle, scientifique et technique ;

Les consultations diplomatiques régulières entre les Ministères des Affaires Etrangères des deux pays ;

L’exemption réciproque de visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de service ;

7- Se fondant sur les énormes opportunités économiques qu’offrent leurs pays respectifs, les deux Chefs d’Etat ont invité les opérateurs économiques guinéens et djiboutiens à créer un partenariat, en vue de renforcer et de diversifier les échanges entre les deux pays.

8- Les deux Présidents se sont félicités des réformes courageuses entreprises dans leurs pays respectifs pour l’amélioration des conditions de vie de leurs populations.

9- Par ailleurs, le Président djiboutien a exprimé la volonté de son pays à maintenir sa candidature au poste de membre non permanent au conseil de Sécurité pour la période 2021 – 2022 et a sollicité le soutien de la République de Guinée à cet égard.

10 – Son Excellence Professeur Alpha CONDE a apprécié le rôle de Djibouti dans le cadre de la stabilisation et de l’intégration de la région de la corne de l’Afrique.

11- Au plan africain, les deux Chefs d’Etat, ont réitéré leur engagement en faveur de la défense et de la promotion des intérêts du continent, et se sont félicités des positions concertées des Chefs d’Etat de l’Union Africaine, visant à parler d’une seule voix sur l’ensemble des problèmes régionaux et internationaux.

12- Le Président Ismail Omar GUELLEH a hautement apprécié les résultats obtenus au cours de la présidence du professeur Alpha CONDE à la tête de l’Union Africaine, notamment dans le cadre de la réforme structurelle de l’organisation continentale.

13- Ils se sont réjouis du lancement de la première phase opérationnelle de l’Accord sur la Zone de libre-échange continental Africaine (Zlecaf), lors du sommet extraordinaire de l’Union Africaine tenu à Niamey en juillet 2019.

14- Abordant les questions de paix et de sécurité, les deux Chefs d’Etat ont exprimé leurs vives préoccupations face à la montée du terrorisme et de l’extrémisme en Afrique et dans le monde. Ils ont également déploré la circulation illicite des armes légères et de petit calibre qui affecte la sécurité et la stabilité internationales.

15- Les deux Chefs d’Etat se sont engagés à une meilleure coordination de leurs actions, sous l’égide de l’Union Africaine, pour lutter contre ces fléaux et créer les conditions favorables à la paix et à la sécurité régionale et internationale, et au développement économique durable du continent.

16- Au plan international, face à l’acuité de la problématique environnementale et des effets négatifs du changement climatique, les deux Chefs d’Etat ont réitéré leur soutien à la mise en œuvre de l’Accord de Paris (COP21). Ils ont réaffirmé leur engagement à privilégier la promotion des énergies renouvelables, notamment l’Initiative Africaine pour les Energies Renouvelables (IAER) sous le leadership de Son Excellence le Professeur Alpha CONDE.

17- Au cours de la visite, le Professeur Alpha CONDE a offert un banquet en l’honneur de Son Frère et Ami, Son Excellence Monsieur Ismail Omar GUELLEH, Président de la République de Djibouti et l’a élevé au rang de Grand-Croix de l’Ordre National du Mérite.

18- Au terme de sa visite d’Etat en République de Guinée, Son Excellence Monsieur Ismail Omar GUELLEH, Président de la République de Djibouti a remercié Son Excellence le Professeur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée, le Gouvernement et le peuple Guinéen pour la qualité de l’accueil, l’hospitalité généreuse et fraternelle dont lui-même et sa délégation ont été l’objet durant leur séjour.

19- Son Excellence Monsieur Ismail Omar GUELLEH, Président de la République de Djibouti, et son frère et ami, Son Excellence le Professeur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée, ont convenu de se concerter régulièrement sur tous les sujets de préoccupation commune.

20- Son Excellence Monsieur Ismail Omar GUELLEH, Président de la République de Djibouti, a adressé une invitation à son frère et ami, Son Excellence le Professeur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée, à effectuer une visite d’amitié et de travail en Djibouti.

21- Le Président Alpha CONDE a accueilli favorablement cette invitation, et la date sera fixée ultérieurement par voie diplomatique.

Fait à Conakry, le 17 Octobre 2019

Pour le Gouvernement de la République de Guinée, S.E.M Mamadi TOURE Ministre Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger

Pour le Gouvernement de la République de Djibouti

S.E.M Mahmoud Ali Youssouf Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, porte-parole du gouvernement.