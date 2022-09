Visite du PM au METFP : « Monsieur le premier ministre semble plutôt satisfait » estime Alpha Bacar Barry

Le premier ministre poursuit ses visites dans les différents départements ministériels. Ce mardi 13 septembre, Docteur Bernard Goumou était dans les locaux de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Le premier ministre Dr Bernard Goumou et le ministre l’ETFP, Alpha Bacar Barry



Selon Alpha Bacar Barry, le premier ministre était venu constater les conditions de travail des fonctionnaires de son département et surtout de passer en revue la feuille de route assignée au ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Au sortir de la visite du premier ministre, Alpha Bacar Barry estime que Dr Bernard Goumou semble plutôt satisfait.

Alpha Bacar Barry, le ministre de l’ETFP



« Monsieur le premier ministre a bien voulu nous rendre visite dans l’optique de faire la revue de la feuille de route du ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle mais il s’est aussi assigné la mission de passer dans les ministères pour d’abord constater les conditions de travail des fonctionnaires et aussi voir avec les différents ministères les voies et moyens pour accélérer la mise en œuvre des différentes feuilles de route. Pour l’enseignement technique, nous avons passé revu les points essentiels de cette feuille de route. L’évaluation a été faite. Monsieur le premier ministre semble plutôt satisfait », a déclaré Alpha Bacar Barry avant d’annoncer la réalisation ou la consolidation de quelques projets avant le 31 décembre.

« Plusieurs projets vont voir le jour d’ici le 31 décembre ou se consolider. Il s’agit notamment dans le cadre du digital, de la mise en activité d’une plateforme de e-learning pour nos compatriotes, pour nos élèves. Ensuite, c’est la finalisation de la rénovation et de l’extension des quinze (15) écoles techniques et de formation professionnelle. Et puis, il s’agit de la formation d’au moins 500 enseignants en technique pédagogique, en formation initiale ou en master pour ceux qui sont dans les écoles normales d’instituteurs (ENI) et être redéployés dans ces écoles », a finalement annoncé Alpha Bacar Barry.

Sadjo Bah

