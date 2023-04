Visite du président rwandais en Guinée : les réactions croisées des ministres Ousmane Gaoual et Dr Morissanda Kouyaté

Sur invitation du président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, le président rwandais, Paul Kagamé a bouclé mardi une visite de travail de deux jours en Guinée. Plusieurs activités ont été menées au cours de cette visite dont l’inauguration de l’échangeur de Kagbélen. Mais qu’est-ce qui attirent les autorités guinéennes vers le pays de Paul Kagamé (Rwanda) ?

Sur la question, Ousmane Gaoual Diallo, ministre porte-parole du Gouvernement et Dr Morissandan Kouyaté, ministre des Affaires Étrangères apportent des précisions :

« Depuis le 5 septembre 2021, plusieurs ministres du gouvernement et autres directeurs nationaux se sont rendus au Rwanda pour voir le mode de fonctionnement de la gouvernance rwandaise dans tous les secteurs. Il y a matière à apprendre. L’organisation de l’Etat, la rigueur et la transparence dans la gestion des choses, le tri et la gestion des déchets, la mise en place du plan d’aménagement numérique du territoire. En somme, la Guinée est en quête du sérieux, de la bonne gouvernance locale, de la bonne pratique, de la rigueur dans la gestion, qui pourrait lui être utile. A tout cela s’ajoute le transfert de technologie », explique le ministre Ousmane Gaoual Diallo.

De son côté, Dr Morissanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères pense que « cette coopération doit être basée sur l’expérience réussie du Rwanda dans la gestion de l’Etat. Plusieurs domaines seront concernés au cours de cette visite. Il y a à préciser aussi que ce n’est pas seulement que la Guinée qui tire profit de cette visite. Car, sur plusieurs domaines, le Rwanda a aussi besoin de l’expérience de la Guinée. C’est une coopération gagnant-gagnant… »

Youl