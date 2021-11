Visite guidée au stade Petit Sory : à la découverte d’un bijou, fait par KPC

Le conseiller en communication du président du Hafia FC, accompagné du directeur général du Stade a dirigé ce mercredi, 10 novembre 2021, une visite guidée du Stade Petit Sory de Nongo construit par le richissime homme d’affaires, Kerfalla Camara, plus connu sous le nom de « KPC ».

L’objectif de la visite guidée est de faire connaître au grand public les installations du stade.

Bâti sur une superficie de deux (02) hectares et demi au quartier Nongo, dans la commune de Ratoma, en haute banlieue de Conakry, le stade Petit Sory de Nongo comprend deux grands compartiments : la cour du stade et les installations du stade.

1-La Cour du stade comprend un édifice servant d’internat pour le Hafia FC et d’autres clubs partenaires. Construit en R+2, l’édifice est composé de 28 chambres, une salle se projection, trois (03) bureaux, une cuisine, trois (03) halls d’accueils et douze (12) toilettes. Trois (03) blocs de boutiques de vente des articles du Hafia FC avec treize (13 ) magasins et six (06) caves.

Un bâtiment administratif construit en R+1, composé de cinq (05) bureaux, huit (08) toilettes et une salle d’exposition du Showroom.

2-Le stade Petit Sory comprend les architectures intérieures et extérieures qui se présentent comme suit :

Les architectures extérieures abritent deux tribunes couverte et non couverte, des espaces VIP et VVIP, deux (02) bancs de touche et un gradin adapté.

Les architectures intérieures abritent six (06) vestiaires dont un (01) pour le Hafia FC, trois vestiaires visiteurs ; deux (02) bureaux dont un (01) pour le commissaire du match et (01) bureau pour les arbitres. Quatre (04) cabines dont une (01) cabine technique, une (01) cabine de presse, une (01) cabine courant fort et une (01) cabine courant faible ; une (01) infirmerie, une (01) salle de gym, une (01) salle de contrôle anti-dopage en cous de finition, un (01) salon VIP et un (01) salon VVIP, douze (12) toilettes publiques femmes et hommes dont deux (02) toilettes VIP et deux (02) toilettes VVIP et un (01) bloc administratif dédié à l’administration du Hafia FC.

Selon le conseiller en communication de Kerfalla KPC Camara, le Stade Petit Sory de Nongo est un stade qui répond aux normes conventionnelles et peut accueillir des matches du championnat guinéen et des matches internationaux.

« La superficie totale de l’enceinte est de deux (02) hectares et demi. La capacité d’accueil du stade est de 8 000 places avec 5 400 places assises dans les tribunes couverte et non couverte. Ce stade sera utilisé pour les matches locaux, c’est-à-dire du championnat mais aussi des matches à l’échelle internationale. Nous avons créé toutes les commodités, respecter toutes les normes possibles et nous avons appelé des observateurs pour venir vérifier les dimensions, les limites et tout ce qui va avec. Soyez rassurés que le président du Hafia, le directeur général du stade et tous les travailleurs sont entrain d’œuvrr pour offrir toutes les commodités aux personnes que nous recevrons ici », a expliqué Christian Desco Condé, le conseiller en communication de Kerfalla KPC Camara.

Le président de la fédération guinéenne de football, le président de la ligue guinéenne de football professionnel (LGFP) plusieurs dirigeants du football guinéen et des anciennes gloires du Hafia 77 dont Petit Sory ont sur invitation de Kerfalla KPC Camara assisté au premier match officiel du Hafia FC sur ses nouvelles bases.

Dans le cadre de la 3ème journée de la Ligue 1 Salam, le Hafia FC a fait match nul 1-1 avec le Wakriya AC ce mercredi 10 novembre 2021.

Sadjo Bah