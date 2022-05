Visite inopinée du procureur du TPI de Labé aux OPJ : « Croyez-moi, les gens travaillent dans des conditions très difficiles »

A l’image du procureur général Alphonse Charles Wright, le procureur près du tribunal de première instance de Labé, a effectué dans la matinée de ce mercredi 18 mai 2022, une visite inopinée dans certains locaux des officiers de la police judiciaire dont la gendarmerie territoriale et la brigade de recherche de la gendarmerie de Labé.

Après des constats dans les locaux, des cellules et des registres, le procureur a livré un message à l’endroit des OPJ.

« Aujourd’hui, nous devons communiquer, il faudrait que la population sache d’abord qui nous sommes, ce que nous faisons et c’est quoi notre mission, c’est très important. Ce que la brigade de recherche fait, si vous ne communiquez pas, s’il n’y a pas une visibilité, les gens ont tendance, que ça soit la hiérarchie, qu’on ne fait que dormir. Je veux que vous la presse, vous les médias que vous soyez nos témoins par rapport à certaines déclarations, de ce qui se dit à la justice, de ce qui se dit au niveau des OPJ. Certaines sont fondées, mais croyez-moi, 90%, ce sont des rumeurs, mais ce n’est pas fondé. Il revient à chaque service de s’organiser à l’interne. Aujourd’hui, c’est comme ça que ça se passe. Il y a toujours un chargé de communication et aucun service ne peut aujourd’hui évoluer à huis clos », rappelle Amadou Oury Diallo.

Poursuivant, le procureur du TPI de Labé laisse entendre que les OPJ travaillent dans des conditions très difficiles malgré leur détermination.

« Croyez-moi, les gens travaillent dans des conditions très difficiles. Ça va vous paraître bizarre mais quand je vous dit que nous sommes obligés d’acheter notre consommable : chemises, stylos, les impressions, les registres, s’il n’y a pas de courant, il faut trouver un groupe électrogène. Si on a pas de groupe électrogène, il faut aller imprimer quelque part et cette opération est payante. Croyez-moi, si on vous dit qu’il n’y a aucun budget destiné pour ça, vous aurez du mal à me croire. Je ne fais pas l’avocat du diable. Ce que je dis ici est valable peut-être pour la plupart des services. Il y a ici de ces situations, les gens sont obligés de débourser de leurs propres poches par rapport à certains cas pour payer les médicaments de certaines personnes qui sont en conflit avec la loi. Mais cela ne justifie pas la violation de la loi. Force est de reconnaître que l’Etat fait de son mieux, mais quand les moyens sont limités et que les besoins sont énormes (….) mais on gère, pace que quelque part, il faut faire un sacrifice dans l’intérêt général », renchérit le procureur.

Le procureur près le tribunal de première instance de Labé a fait part de son constat dans les deux unités visitées.

« La première des choses, arriver sur les lieux, c’est la visite des violons, les locaux de garde à vue. Force est de reconnaître par rapport à la salubrité, les conditions sont acceptables. il y a des nattes à aménager dans les cellules pour les mis en cause, pour les éviter de se coucher par terre, avec des couvertures, c’est propre. Il y a des toilettes, de l’eau, je pense que c’est le minimum que l’on peut pour garder les gens avec dignité et humanisme. Et tous les mis en cause que nous avons trouvez là-bas, c’est des gens qui sont là-bas, il y a juste 48 heures, qui sont donc dans le délai. Et les registres des garde à vue mis à jour. En ce qui concerne la brigade de recherche de la gendarmerie de Labé, ces registres sont très bien tenus. On sent vraiment le sérieux, le professionnalisme qui caractérise le travail de cette unité d’enquête », conclu le procureur.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

