Vista prend le contrôle de la Bicigui et devient la 1ère banque en Guinée

Les négociations ont été longues mais, concluantes. Le Groupe bancaire Vista, dans un communiqué, a annoncé avoir finalisé l’acquisition des participations majoritaires de BNP Paribas dans la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Guinée (BICIGUI) en Guinée et la Banque Internationale pour le Commerce l’Industrie et l’Agriculture du Burkina (BICIAB) au Burkina Faso. Faisant passer ainsi Vista de 5è banque à la première en Guinée.

« L’acquisition de ces deux banques (BICIGUI et BICIAB), dont la réalisation effective est soumise à l’approbation des autorités réglementaires, viendra élargir le réseau des banques de Vista en Guinée, en Sierra Leone et en Gambie. Les services Intra African Trade Initiative et Advisory and Capital Market d’Afreximbank ont accompagné Vista dans la structuration du financement de cette transaction stratégique. Deloitte et Astura ont également assisté Vista sur les aspects financiers et juridiques de la transaction », précise le communiqué parcouru par Mediaguinee.

Selon Simon Tiemtore, président du Groupe Vista et de Lilium Capital, ‘’ (…) à l’issue de l’intégration de la BICIGUI à notre banque en Guinée Vista va accélérer sa croissance en passant de la cinquième banque a la première banque en Guinée, tant en termes d’actifs total que de nombre d’agences’’

En Guinée, Vista comptait déjà 22 agences.

Mediaguinee