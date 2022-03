Vive tension à Kindia, les manifestans dispersés à coups de gaz lacrymogène

C’est devenu fréquent dans la ville de Kindia. Chaque jour, les femmes du grand marché manifestent contre les autorités communales pour réclamer leurs lieux de vente. Ce mardi encore 15 mars, ils sont nombreux hommes et femmes qui ont investi la route qui longe le sens interdit pour manifester leur opposition à une décision des autorités communales notamment le maire Mamadouba Bangoura. Pendant plusieurs heures, les manifestants ont barricadé la route principale du centre-ville avant qu’ils ne soient dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l’ordre.

C’est pour s’opposer à la reconstruction du grand marché de Pairia que les vendeurs ont bloqué la circulation de l’axe sens interdit empêchant toute circulation des engins roulants.

« Ce sont nos chefs qui nous ont dit de libérer ici, le maire et ceux qui sont au marché ici. Ils nous ont dit qu’ils veulent reconstruite Bakôrô pourtant aucune mesure n’a été prise. Cela fait des jours nous sommes à la quête de place mais on ne trouve pas. C’est pourquoi nous avons demandé qu’ils nous aide à avoir des places. Et hier les gendarmes sont venus mettre des bois à nos places, c’est pourquoi nous aussi on manifestent aujourd’hui.« , a expliqué Younoussa Sow, vendeur au marché Pairia.

Du côté des femmes, c’est de l’inquiétude totale. Après plusieurs heures de manifestation sans qu’aucune autorité ne soit sur les lieux, elles ont été finalement dispersées à coups de gaz lacrymogène.

Aminata Soumah l’une des femmes manifestantes a du mal à retenir ses larmes.

« Pourquoi aujourd’hui le marché est comme ça ? C’est tout simplement nous savons plus quoi faire. Le marché Bakôrô est le pluz grand marché de Kindia. Il a été reconstruit par Lansana Conté et celui qui a été reconstruit par Alpha Condé a été baillé par la mairie et là où nous sommes ils veulent bailler ça aussi. Nous voulons savoir si le c’est le colonel Mamadi Doumbouya qui a autorisé qu’ils nous deguerpis à l’orée du mois de ramadan et surtout sous ce soleil ardent ? Si c’est lui de comprendre que cela fait 4 jours nous n’avons pas revendu. Moi mon mari m’a fui et j’ai 5 enfants à nourrir. C’est pourquoi nous demandons aux autorités de faire face à notre situation pourqu’on puisse continuer nos activités.« , dit-elle.

Aux dernières nouvelles, les gendarmes sont postés sur les lieux pour une bonne circulation des engins roulants dans la cité. Selon le maire, ce sont des bonnes personnalités qui veulent reconstruire le marché Pairia en commun accord avec les responsables dudit marché.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

