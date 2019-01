Vœux de Nouvel An 2019 : Mediaguinee.com vous dit Merci !!!

Chaque an, Mediaguinee.com vous renouvelle ses vœux les meilleurs. Vous êtes très nombreux à nous faire confiance, nous vous en remercions. Chaque jour, nous faisons un peu plus pour répondre à vos nombreuses attentes. Nous prêtons une oreille attentive à vos critiques et suggestions. Chez nous, la critique nourrit, c’est pourquoi nous avons ouvert sous chaque article une page commentaire. Cela pour libérer la parole.

A Mediagunee, l’avis de chacun de vous compte pour bâtir ensemble une Guinée de l’espérance. Cette option a fait de nous, en moins d’une décennie, l’un des médias les mieux lotis de la République. Nous comptons encore faire mieux cette année avec des élections législatives qui pointent à l’horizon.

En 2019 donc, beaucoup d’innovations seront faites et beaucoup de choses vont changer dans le quotidien de l’organe en ligne. Une équipe renforcée, des infos fraîches, des témoignages vivants et aussi avec des reportages inédits. Sans faute. Notre ambition reste toujours d’informer bien et à temps. Nous nous donnerons les moyens.

A tous les annonceurs, merci pour la confiance. Aux lecteurs, merci pour la fidélité. Bonne et heureuse année 2019

L’équipe de la rédaction de Mediaguinee.com