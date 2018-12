Vœux de Nouvel An de Abdoul Diallo-New York

Au seuil du nouvel an 2019, je présente à vous tous chers compatriotes vivant à New York, New Jersey et Connecticut, à nos amis de la diaspora africaine de par le monde et au Peuple de Guinée tout entier, mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité.

Que 2019 soit pour tous, une année porteuse de paix, de quiétude, et de succès dans nos familles et entreprises.

Je prie que 2019 soit une année de prise de conscience pour nous tous guinéens et africains. Je formule le vœu qu’elle nous aide à mettre toujours en avant l’intérêt de notre pays la Guinée et de notre continent.

Je saisis cette heureuse occasion pour demander à mes sœurs et frères guinéens, de rejeter, de dénoncer l’injustice et d’être toujours une sœur ou un frère ouvert et protecteur pour tout guinéen où qu’il se trouve ici aux Etats-Unis ou ailleurs à travers le monde. La justice doit être au service de tout citoyen, elle ne doit pas être au service d’un groupe.

Pour une Guinée unie et prospère, ensemble, continuons à rejeter tout ce qui alimente la haine, le sectarisme, l’ethnocentrisme et les stratégies politiques nocives à la fraternité et au vivre-ensemble utilisées malheureusement par certains de nos leaders politiques.

Ici à New York, New Jersey et Connecticut, restons des citoyens exemplaires. Cultivons nos liens séculaires, car là où il n’y a pas de connexion humaine, il n’y a pas de compassion. Et sans compassion, la communauté, l’engagement, la bonté d’aimer, la compréhension humaine et la paix se ratatinent. Les individus deviennent isolés, les isolements se font cruels et, le tragique plane sous les formes de violences domestique et civile.

Restons unis, gardons nos liens, demeurons solidaires, aujourd’hui et demain pour construire à l’unisson notre destin commun ici aux Etats-Unis, dans notre pays d’origine la Guinée et notre continent l’Afrique.

Que Dieu Guide nos leaders vers le bon chemin ;

Que Dieu Bénisse l’Amérique et la Guinée;

Vive la Communauté guinéenne de NY- NJ –CT

Bonne Année 2019 !

Abdoul Diallo – New York